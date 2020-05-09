Nevşehir, Risale-i Nur’ları bağrına bastı

Nevşehir her zaman olduğu gibi bu Ramazan’da da Nurlar’ı bağrına bastı.

Temsilciliğimizin Yeni Asya Neşriyatın yeni tanzimiyle yeni bir formatta bastığı eserleri daha geniş kitlelere ulaştırma hedefi okurlarımızın desteği ile devam ediyor. Ramazan-İktisat-Şükür, Münacat,Yirmi üçüncü Söz, Küçük Sözler, Hanımlar Rehberi ve Münâzarât gibi eserlerden oluşan Ramazan kampanyası büyük memnuniyetle karşılandı.

Herkes ilgi gösteriyor

Kampanyaya hem kitap alarak hem de alınan eserleri iş yerine gelen müşterilerine dağıtarak katkı sağlayan okuyucumuz Abdullah Avşar, Risale-i Nurlar’a herkesin, herkesimden insanın ilgi duyduğunu söyledi. Avşar, “Üstadımızın da dediği gibi; ‘Sadaka belayı def’ ettiği gibi Risale Nur’un da Anadolu’da semavi ve arzi belaların kalkmasında bir vesiledir. İnşallah Arkadaşlarımızla birlikte organize ettiğimiz bu faaliyette üzerimizdeki maddî manevî belâların, hastalıkların kalkmasına vesile olur” dedi.

Nevşehir – Yeni Asya