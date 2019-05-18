Öğrencilerin Ramazan sevinci

Ankara-Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarındaki minik öğrenciler, Ramazan ayının önemini vurgulayan faaliyetler yaptı.

Rahmet ve mağfiret ayı olan, kendine has manevî havası ile birlik ve beraberlik duygularını, insanî ve manevî değerleri güçlendiren Ramazan ayı vesilesiyle minik öğrencilerin millî ve manevî değerleri benimsemesi için sosyal, kültürel ve duygusal yönden gelişmesine katkı sağlayacağı bir dizi faaliyetler yapıldı. Ramazan adetleri olan Osmanlı Şerbeti, Osmanlı Macunu, Ramazan davulu ve diğer manevî değerlerimiz de minik öğrenciler tarafından faaliyette tasvir edildi. Böylelikle çocukların Ramazanı fark etmeleri, onunla ilgili güzel bir duygu ve anı kazanmalarına yönelik adım atılmış oldu. Çocuklar öğretmenleri ile birlikte yaptıkları faaliyetlerde hem öğrendiler hem de eğlenceleri dakikalar geçirdiler.

Ankara - Ahmet Terzi