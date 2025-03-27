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27 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Okuyucularımızla iftarda buluştuk

27 Mart 2025, Perşembe
Gazetemizin İstanbul, Bağcılar-Güneşli'deki merkez binasında düzenlenen iftar yemeği ve özel Kadir Gecesi programı ile İstanbul'daki okuyucularımızla buluştuk.

ÖMER ŞENÖZ - YENİ ASYA - İSTANBUL

İftar öncesi Güneşli'deki merkez binamızın mescidinde buluşan okuyucularımız, iftar öncesi tanışıp sohbet ettiler.

İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yemekhaneye geçen okuyucularımız ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını açtılar.

İftar yemeği duasını emekli ilahiyatçı Mustafa Başkarcı hoca yaptı.

Yemek duasının okunmasından sonra binamızdaki mescide geçen okuyucularımız akşam namazını cemaat ile kıldı. Sonrasında okunan tesbihat ve dualardan sonra Kadir Gecesi programı başladı.

Kadir Gecesi programı çerçevesinde ilk dersi yazarlarımızdan Hasan Güneş okudu. 

İftar yemeği ve akşam namazından sonra özel Kadir Gecesi programı ihya edildi.

Kaynaşmaya vesile olan gazetemizin merkez binasındaki Kadir Gecesi programına çevre illerden de katılanlar oldu.

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