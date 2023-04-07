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7 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Oruç İslam’ın gerçek yüzünü gösteriyor

07 Nisan 2023, Cuma 20:48
BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES, BM MÜLTECİLER KOMESERLİĞİ GÖREVİ DÖNEMİNDE MÜLTECİ KAMPLARINDA DAYANIŞMAYI GÖSTERMEK İÇİN ORUÇ TUTTUĞUNU BELİRTEREK, “ORUÇ TUTMAK BANA İSLAM’IN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ” DEDİ.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl geleneksel olarak ramazan ayında bir Müslüman ülkeye düzenlediği ziyaret öncesinde “UN News”e röportaj verdi. Bu yıl ziyaretini Somali’ye düzenleyeceğini bildiren Guterres, ülkenin yıllardır süren istikrarsızlığının yanı sıra önce kuraklık sonra da sellerle mücadele ettiğini anımsattı.

Guterres, Ramazan ayında Müslüman ülkelere düzenlediği ziyaretlerin, bu ülkelerdeki Müslüman toplumların acılarına dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi. Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin kutsal günlerinin birlikte idrak edildiği bu günlerde “herkesin barış için birlik olması” gerektiğini vurgulayan Guterres, dünya genelinde “barışın ciddi ölçüde eksik” olduğuna işaret etti. 

Guterres, kendisinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) görevi sırasında mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin çoğunlukla Müslüman toplumlardan oluştuğunu belirterek, “Mültecileri korumak için düzenlenen 1951 Mülteci Sözleşmesi, kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’de bulunan manevi değerlerle bire bir örtüşmektedir.” değerlendirmesinde bulundu. Bu görevi sırasında ziyaret ettiği mülteci kamplarında dayanışma göstermek için oruç tuttuğunu aktaran Gutteres, “Oruç tutmak bana İslam’ın gerçek yüzünü gösterdi.” dedi.

AA

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