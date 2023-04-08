Oruç iyileştiriyor

Prof. Dr. S. Şebnem Kılıç Gültekin, uzun süre aç kalmanın; stresi azalttığını, bağışıklık sistemimize kendini tamir etmesi için zaman tanıdığını, obezite, romatolojik hastalıklar ve kanser riskini de azalttığını söyledi.

MUSA AYDIN - İSTANBUL

Ramazan ayıyla birlikte başlayan orucun, faydaları da saymakla bitmiyor. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) İmmünoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. S. Şebnem Kılıç Gültekin, uzun süre aç kalmanın; stresi azalttığını, hücrelerin enerji ocakları olarak tanımlanan mitokondrilerin fonksiyonlarını artırdığını, hasarlı hücreleri temizleyip antioksidan savunmayı devreye sokarak Alzheimer ve Parkinson hastalarının yakınmalarında kısmi iyileşmeye yol açtığını söyledi. Ayrıca bağışıklık sistemimize kendini tamir etmesi için zaman tanıdığını, obezite, romatolojik hastalıklar ve kanser riskini de azalttığını ifade eden Gültekin, “Kemoterapi alan hastalarda bu şekilde beslenmenin tedaviye daha iyi cevap verdiği gösterilmiştir” diye konuştu. Ramazan’ın gelmesi ile birlikte sağlık açısından bir engeli olmayan birçok kişi oruç tutarak hem ibadetini yerine getiriyor hem de adeta vücudunun yıllık bakımını yapıyor. Bu yıl oruç 14 saatin üzerinde tutuluyor ve bu süre boyunca aç kalmanın vücuda ve özellikle de bağışıklık sistemine saymakla bitmeyen faydaları bulunuyor.

ORUCUN FAYDALARI ÇOK

Peki uzun süre aç kaldığımızda vücudumuza neler oluyor? Yemek yemeğe 14-16 saat ara verildiğinde antioksidan savunma mekanizmalarının devreye girdiğini söyleyen Gültekin, orucun faydalarını şöyle anlatıyor: “Uzun süre aç kalmayla birlikte hücrelerde DNA onarımı başlar ve otofaji gerçekleşir. Otofaji, yeni ve daha sağlıklı hücreler elde edinmek için vücudun hasarlı hücreleri temizleme yoludur. Yanlış katlanmış veya kümelenmiş proteinlerin yıkımında, hasarlı organellerin temizlenmesinde ve hücre içi patojenlerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynar. Beyin fonksiyonlarında düzelme, öğrenme ve hafıza kapasitesinde artış meydana gelir. Uzun açlık sonrası yağ hücrelerinin parçalanması sonucu ortaya çıkan keton cisimcikleri beyin ve gövdemizin yaşlanmasını geciktirir ve metabolizmanın aktif işleyişinde önemli rol oynar.”

Vakit, tamir zamanı

Oruç sırasında uzun süre aç kalındığı için yağ yakımının arttığını ifade eden Gültekin, kan şekerinin düzenlenmesi, strese karşı direnç ve inflamasyonun baskılanmasının da bu açlık süresince gerçekleşerek sağlığa büyük katkı sağladığını anlattı. Açlık esnasında metabolik hasarlı moleküllerin tamir edilir ya da ortadan kaldırıldığını da söyleyen Gültekin, “Bağışıklık sistemimiz bu elverişli ortamda “vakit tamir zamanı” diyerek işe koyulur, beslenme sonrası vücudumuzda oluşan serbest radikallerin zararını gidermeye başlar. Üç öğün yemek ve arada atıştırmalıklar şeklinde beslenmede bağışıklık sistemimiz bu tamir süreci için zaman bulamaz ve gerçekleşemez” dedi.