Prof. Dr. Erbaş’tan Ramazan mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bir musîbetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, Ramazanı şerifi vesile edinerek içten ve samimi duâlarımızla, insanlığın bir an önce bu musîbetten kurtulması için yüce Mevlâ’ya niyazda bulunalım” dedi.

Erbaş, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayata sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazana kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Bu akşam kılınacak teravih namazının ardından yarın tutulacak ilk oruç ile Ramazanın başlayacağını ifade eden Erbaş, Ramazan ayının barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer, yüce Allah’ın lütfettiği büyük bir nimet olduğunu vurguladı. AA

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