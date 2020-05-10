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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Prof. Edward Monte: Kur’ân mü’minlerin ilticagâhıdır

10 Mayıs 2020, Pazar
KUR’ÂN’I ALKIŞLAYAN MEŞHURLAR

Profesör Edward Monte, “ Hıristiyanlığın intişarı ve hasmı olan Müslümanlar” ünvanlı eserinin 17. ve 18. sahifelerinde diyor ki: Rasyonalizm1, yani akliye kelimesinin müfadını, o tarihi ehemmiyetini tevsi edebilirsek, Müslümanlığın aklî bir din olduğunu söyleyebiliriz. Akıl ve mantık akaid-i diniyeyi muhakeme eden mektep, “rasyonalizm” kelimesinin İslâmiyet’e tamamı ile muntabık olduğunu teslim etmekte tereddüt etmez. Resul-i Ekrem’in (asm) şuur ve idrâk timsali olduğu, dimağının iman ışıkları ve kâmil yakîn ile pürnur olduğu muhakkaktır. Resul-i İslâm, muasırlarını aynı heyecanla alevlemiş, bu sıfatlarla teçhiz etmişti. Hazret-i Muhammed (asm), başarmak istediği ıslâhatı, İlâhî bir vahiy olarak takdim etmiştir. Muhammed’in (asm) dini, akıl kaidelerinin ilhamlarına tamamen muvafıktır. Ehl-i İslâm’a göre, İslâmiyet’in esas akaidi şu suretle hulâsa olunabilir: “Allah birdir; Muhammed (asm) onun peygamberidir.”

Filhakika İslâmiyet’in esaslarını sükûnetle ve derin bir teemmül ile tetkik ettiğimiz, bunların Allah’ın birliğine ve Muhammed’in (asm) risaletine, sonra haşr-ü neşre itikada müntehi olduklarını görürüz. Bizzat dinin esasları tanınan bu iki akide, bütün dindar insanlarca akıl ve mantıka müstenid telâkki olunmakta ve bunlar Kur’ân akidelerinin hülâsası bulunmaktadır. Kur’ân’ın ifadesindeki sadelik ve berraklık, Müslümanlığın intişar ve itilâsını, bilâtevakkuf temâdi ettiren saik kuvvet olmuştur. Resul-i İslâm tarafından tebliğ olunan mukaddes talimatın cihanşümul terakkisine rağmen, Müslümanların ilham kaynağı ve en kuvvetli ilticagâhı, Kur’ân olmuştur. En takdiskâr ve kanaatbahş bir lisanla, başka bir kitab-ı münzelin tefavvuk edemeyeceği bir ifade ile takrir eden kitap Kur’ân’dır. Bu kadar mükemmel ve esrarengiz, her insanın tetkikine bu kadar açık olan bir din, muhakkak insanları kendisine meclûp eden i’cazkâr kudreti haizdir. Müslümanlığın bu kudreti haiz olduğunda şüphe yoktur.

1- Rasyonalizm, aklı irfanın başlıca, hatta yegâne kaynağı tanıyan felsefî mezheptir. Rasyonalistlere göre akıl, öyle bir aslî bir melekedir ki, bize telâkkiler ve mebâdii ûla temin eder.

 Hazırlayan: CANER ERGÜN

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