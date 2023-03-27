KUR’AN’A YÖNELİK SALDIRILAR DANİMARKA’DA TEKRARLANIRKEN, FARKLI DİN TEMSİLCİLERİ İSVEÇ’İN BAŞKENTİNDEKİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİLER.

Stockholm’de iftar buluşması

Kısa süre önce benzer bir provokasyona sahne olan Stockholm’de düzenlenen iftara, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı Eva-Maria Munck, İsveç Budist Topluluğu Başkanı Trudy Fedriksson ve ülkedeki İslam toplumunun önde gelen temsilcileri katıldı.

Ramazan herkese iyilik getirsin

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, Ramazan'ın farklı din ve kültürden insanları sevgi ikliminde bir araya getirdiğini söylerken, Roos iftarın paylaşım olduğunu belirterek, İsveç Başpiskoposu Modéu'nın selamını iletti; Fedriksson “Ramazan’ın bütün insanlara iyilik getirmesini ümit ediyorum” dedi.

***

Provokasyona iftarlı cevap

Avrupa’da tepki çeken Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarının ardından başkent Stockholm’de ülkedeki Müslüman Hristiyan ve Budist toplumların temsilcileri iftarda buluştu.

İsveç’in başkenti Stockholm’de verilen bir iftarda, ülkedeki Müslüman Hristiyan ve Budist toplumların temsilcileri bir araya geldi. İsveç İslam Dernekleri Federasyonunun organize ettiği iftar programına, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Azerbaycan’ın Stockholm Büyükelçisi Zaur Ahmadov, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı Eva-Maria Munck, İsveç Budist Topluluğu Başkanı Trudy Fedriksson ve Stockholm’deki İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Diyalog devam edecek

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Ramazan’ın farklı din ve kültürden insanları sevgi ikliminde bir araya getirdiğini aktaran Akan, ‘’Bugünde burada ramazanın sevgi ikliminden Hristiyan ve Budist dinine mensup dostlarımızla birlikte faydalanıyoruz. Bundan sonra da diyaloglarımızı devam ettirip bu güzel atmosferlerde bir araya gelmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Bütün insanlara iyilik getirsin

Büyükelçi Tezel de İsveç İslam Dernekleri Federasyonuna iftar yemeği için teşekkür etti. Tezel, ‘’Bu tür iftarlar vermek İslam dünyasında bir gelenek. Müslüman nüfusun yoğun olduğu laik bir ülke olan Türkiye’de, Yahudi, Hristiyan ve diğer dine mensup liderler, şefkatin merhametin ön plana çıktığı ramazan ayında iftar yemeğinde sık sık bir araya gelmektedir.’’ dedi. Peter Lööv Roos da iftarın paylaşım olduğunu dile getirerek, İsveç’in Başpiskoposu Martin Modéu’nın selamını konuklara iletti. Trudy Fedriksson ise iftar programına davet edilmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, ramazanın bütün insanlara iyilik getirmesini ümit ettiğini belirtti. Stockholm - aa

Somut tedbirler alınsın

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı lanetledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Danimarka’da dün akşamüstü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Danimarka makamları, söz konusu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağrıldı. Ankara - aa