RAHMET AYI

Her yılımızda mühim bir inkılâb,
Rahmet ve bereket ayı Ramazan.
Öksüz, yetim, sessiz kalır andelib,
Olmaz ise rahmet ayı Ramazan.
Gelişiyle hayatı değiştirir,
Orucuyla imânı pekiştirir,
Cennete müminleri yetiştirir,
Hasat ve mağfiret ayı Ramazan.
Gönül ve ruhumuzu şenlendirir,
Göz ve kalblerimizi nemlendirir,
Akıl ve fikrimizi yönlendirir,
Zikir, fikir, şükür ayı Ramazan.
Hiç kimseye bir zarar ettirmez,
Tamah, hırs, haset ve kin güttürmez,
Nefsimizin borusunu öttürmez,
Manevî ticaret ayı Ramazan.
Ali Düzlü