Ramazan 2021

Yine bir Rahmet Ayı’na daha kavuşmuş bulunuyoruz.

Ne yazık ki, umumî bir musîbet olan kovid-19 devam ettiği gibi, ahiret yurduna göç de devam ediyor. Geçen yıl aramızda olup da, bu sene rahmet diyarına göç eden bir çok sevdiklerimiz, dostlarımız, kardeş ve ağabeylerimiz oldu. Son olarak da Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabeyimiz bu göç kervanına katıldı. Allah hepsine bu Rahmet Ay’ı hürmetine rahmetini bol eylesin.

Yeni Asya, alâmet-i farikası haline gelen Ramazan Sayfası’na devam ediyor. Bu sene de değişik konularda, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz dosyalar ve yazarlarımızla karşınızdayız. Yeni Asya’nın en büyük farkı, bildiğiniz gibi okuyucularının aynı zamanda yazarları da olmasıdır. Yani, yazar ihtiyacını kendi öz kaynağı olan okuyucu kitlesinden karşılamaktadır. Bu sene de okuyucu-yazarlarımızın gönderdiği, güzel yazılardan, ilginç derlemelerden, kısa bilgiler aktaran konulardan meydana gelen bir Ramazan Sayfası hazırlamaya çalıştık. Gelen yazılar fazla olduğundan, bazı yazılar dönüşümlü olarak girebilir.

Sayfamıza katkıda bulunan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyoruz.

Abdil Yıldırım