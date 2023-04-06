Ramazan ayında da diş bakımına dikkat edin

Ramazan ayı boyunca en çok sorulan sorulardan biri diş bakımının nasıl olacağıdır.

HABER: SEDAT SERDAR

[email protected] Diş Hekimi Deniz İnce konu hakkında şöyle açıklama yaptı: “Öncelikle ağız bakımının her koşulda ne kadar önemli olduğunu unutmamak gerektiğinin altını çizmeliyiz. Gün içerisinde uygulanmasa bile sahur öncesi ve sonrası ve oruç açıldıktan sonra dişlerimizi mutlaka fırçalamamız gerekmektedir. Tüm oruç süresi boyunca dişlerde çürüklerin oluşumunu engellemek ve ağız problemlerinin önüne geçmek için sadece dişlerin değil aynı zamanda dil, dil altı ve diş eti kısımlarının da fırça yardımıyla detaylı olarak temizlenmesi gerekmektedir. Fırçalama sonrası kullanılacak ağız çalkalama suları ve diş ipleri de fırçalamanın etkisini arttırmak adına yardımcı olabilmektedir. Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar zamanlarında sigara ve asitli içecek tüketiminden kaçınmak hem fazla susuzluk çekmenize engel olacak hem de dişlerin sağlığını korumanız açısından büyük etki sağlayacaktır.”

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