Ramazan ayında sadece bir kez Umre yapılabilecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, "daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için" ramazan ayında bir kez umre yapılabileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Herkes mübarek Ramazan ayında bir defa umre yapma hakkına sahiptir. Tekrarına izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Uygulamanın diğer insanların ibadetlerini huzur ve rahatlık içinde yapmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, umre tarihlerinde değişiklik yapma imkanının olmadığı ancak Suudi Arabistan'ın hacı adayları ve umre ziyaretçilerinin işlerini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği "Nusuk" uygulamasından randevunun zamanı gelmeden iptal edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen süre zarfında umre yapamayan ziyaretçiler için ise Nusuk uygulamasında randevuların periyodik olarak güncellendiği, rezervasyon yapılamadığı takdirde daha sonra tekrar arama yapılabileceği aktarıldı.

Suudi Arabistan, hacı adayları ve umre ziyaretçileri için "Nusuk" adlı bir uygulamayı hayata geçirmişti. Türkçe olarak da tasarlanan uygulamada hacı adayları ve umrecilere rehberlik hizmeti veriliyor.