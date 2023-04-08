Ramazan ayında su dengesi ihmal edilmemeli

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Kaya, ramazanda çay ve kahve gibi içecekler ile yağlı, tuzlu ve aşırı şekerli yiyeceklerin susuzluğu artıracağı uyarısında bulundu.

Su içmenin usûlleri

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, ramazan ayında vücudun su ve sıvı dengesinin korunması gerektiğini belirterek, su ve sıvı ihtiyaçlarının karıştırıldığını söyledi.

Çay, komposto, ayran gibi içeceklerin vücudun su değil sıvı ihtiyacını karşıladığını ifade eden Kaya, “Suyun yeri farklı. Sağlıklı bir yetişkinin günlük 2 bin-2 bin 500 kalori gibi bir enerji alması gerekiyor. Dolayısıyla 2-2,5 litre kadar su ihtiyacı vardır. Ama sporcudur ya da aktif çalışan insandır, günlük 3 bin-4 bin kalori harcıyordur, bu bireyin su ihtiyacı çok daha fazladır.” diye konuştu.

Su ve sıvı birbirine karıştırılıyor

Prof. Dr. Kaya, sıvı ve su ihtiyacının karıştırıldığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

“Sıvı almak su içmek demek değildir. Ona dikkat edeceğiz. Çay-kahve tüketimi. Tiryakilerimiz olacaktır. Ancak günlük kahveyi bir fincandan fazla tüketmemekte yarar var. Vücuttan sıvı atımına neden oldukları için günlük su ihtiyacını daha da artıracaktır. Kişi gün içinde daha çok susuz, daha yorgun, halsiz ve bitap hissedecektir, vücudun su atımını artıracağı için. Buna dikkat etmemizde yarar olacaktır. Aşırı tuzlu ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Sahurda mutlaka yumurta, peynir, domates, omlet, menemen gibi hafif yiyecekler tüketilmeli. Hamur işlerinin mümkünse tam tahıllı unlardan yapılmasını öneriyoruz. Bir de tuzlu, aşırı şekerli yiyecekler su ihtiyacını artıracaktır. Mümkün olduğu kadar az tuzlu tüketmeye çalışacağız. Ağır tatlılar yerine meyvenin kendi şekeriyle yapılmış kompostoları tercih edeceğiz. Ayran tüketmekte yarar olabilir sıvı ihtiyacımızı karşılamak için.”