Ramazan da salgın gölgesinde geçecek

Ramazan ayı da Koronavirüs salgını gölgesinde geçecek. Toplu kılınan teravih, kalabalık iftar ve sahurlar, pide kuyrukları uygulanan tedbirler kapsamında gerçekleştirilemeyecek.

“11 Ayın Sultanı” Ramazan’da, daha önceden yapılan birçok gelenek ve toplu ibadet, koronavirüs salgını ve bu kapsamda alınan karantina uygulamaları sebebiyle tehlikeye girdi.

Covid-19 vak’aları ve vefatların en çok görüldüğü İslâm ülkeleri Türkiye ve İran’da, bu sene belediyeler geleneksel toplu iftar çadırları kuramayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Ramazan ayında teravih ve cuma namazlarının toplu şekilde kılınmayacağını, isteyenlerin evlerinde kendi hane halkıyla cemaat namazı kılabileceğini duyurdu. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Ramazan arefesinde yaşanan yoğun alışveriş trafiği, kısmî sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe kuralları sebebiyle bu sene görülmedi.

‘İbadetlerinizi evde yapın’

Euronews Türkçe’nin haberine göre, salgın sebebiyle yaklaşık 5 bin kişinin can verdiği İran’ın başşehri Tahran’da bazı dükkânların açılmasına izin verilirken, İran dinî lideri Ayetullah Hamaney, ülkede Ramazan ayı boyunca camilerdeki toplu ibadet yasağının devam edeceğini, vatandaşların evlerinde namaz kılmalarını istedi. Hamaney, İranlıların bu zor dönemlerde dahi ibadetlerini eksik etmemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinin birçoğunda Libya, Yemen, Irak ve Suriye gibi iç savaşın devam ettiği bölgelerde karantina hali sürerken, sokağa çıkma yasağının olmadığı İslâm ülkelerinde ise halk salgın sebebiyle evlerinde vakit geçiriyor.

Kabe toplu ibadetlere kapalı

Suudi Arabistan yönetimi Covid-19 sebebiyle Müslümanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medine şehirlerinde giriş ve çıkışları yasaklamıştı. Kâbe’de toplu ibadetler durdurulurken, umre ziyaretleri de geçici süreliğine askıya alındı. Suudi Arabistan Baş Müftüsü Abdülaziz Al Şeyh Ramazan ayında da Kâbe’deki toplu ibadet yasağının süreceğini ve teravih namazlarının iptal edildiğini duyurdu. Mekke’deki Büyük Cami İmamı Ali Mulla, “Çok derin bir üzüntü içerisindeyiz. Eskiden buradaki camiler sabah akşam ibadet eden insanlarla dolup taşardı. Şimdiyse her yer bomboş” diye konuştu. Suudi Arabistan’da koronavirüs kaynaklı seyahat ve karantina yasaklarını devam etmesi beklenirken, 30 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı ve sonrasında yapılan hac ziyaretlerinin de modern tarihte ilk kez iptal edileceği öngörülüyor.

Hurma yerine maske alınıyor

İç savaşın devam ettiği Suriye ve Yemen’de Ramazan ayı öncesi pazar ve iş yerlerinde görülen kalabalıklardan eser yok. Suriye’nin başşehri Şam’da kuruyemiş, hurma, zeytin ve diğer iftarlık alış verişlerinin yerini eldiven ve maske gibi hijyen ve koruyucu ürünler almış durumda. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ramazan ayında toplu ibadet ve iftar yemeklerinin yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, sağlıklı insanların oruç tutabileceğini ve bunun koronavirüs salgınına olumsuz bir etkisinin olmadığını açıkladı. İsrail ablukasının devam ettiği Filistin ve Batı Şeria’da salgın sebebiyle birçok iş yeri ve dükkân kapalı tutulurken, zaten kısıtlı imkânlara sahip olan halka, vakıflar ve sivil toplum örgütleri Ramazan kumanyası dağıtmaya başladı.