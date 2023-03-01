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1 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ramazan’ı buruk karşılıyoruz - Can Kardeş Mart 2023 sayısı çıktı!

01 Mart 2023, Çarşamba 03:02
6 Şubat’ta yaşanılan “Asrın Felaketi” diye adlandırılan deprem hepimizi derinden sarstı.

İrem Özdemir - İSTANBUL

Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

Can Kardeş Ailesi olarak, 398.sayısında depreme özel bir kapak dosyası hazırladık. Renkli Düşünceler bölümünde İnci Karaman’ın yazdığı “Buruk Ramazan” depremde yaşanan kurtuluş anlarından bahsediyor. Ramazan ayına gireceğimiz bugünlerde neler yapmamız gerektiğini hatırlatıyor.

DEPREM DEĞİL, BOZUK BİNALAR BİZE ZARAR VERİYOR

Demirhan Kadıoğlu’nun çizgi karakterlerinden Uçan Çocuk hayırseverlik yönüyle deprem bölgesine yardım ulaştırıyor. Uçan Çocuk’tan herkese bir mesaj var: “Deprem değil, bozuk binalar bize zarar verir” diyor. Can Kardeş ailesi olarak, depremde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kalanlara şifa ve sabır diliyoruz. İsmail Tezer’in kaleme aldığı Arif’in Dünyası’nda, Arif ve ailesi, Üç aylar, Sadaka Taşları ve Ramazan hakkında bir sohbet gerçekleştiriyor ve aynı zamanda ihtiyaç sahibine kolilerle yardım yapıyor.

ÇOCUKLAR OYUNCAKLA GÜLSÜN

Ne Haber köşesinde, Kübra Örnek Korkmaz, kapağa uygun bir haber hazırladı. Depremzede çocuklar için başlatılan oyuncak kampanyasına sizler de destek olabilirsiniz. Birçok kurum ve kuruluş bu kampanyaya katıldı. İstanbul Oyuncak Müzesi de bağışlayacağınız oyuncakları topluyor ve depremzede çocuklara ulaştırıyor. Yazıda bahsedilen tarih ve saat aralığında İstanbul Oyuncak Müzesi’ne oyuncak getirebilirsiniz.

CAN KARDEŞ OKUYUN, OKUTUN

Çizgi karakterler, Çizgilerle Kıssalar, Sevimli Dostlar, Şenlik ve dolu dolu bir Can Kardeş. Tefekkür Dünyası, Kelime Dağarcığı, Esmaül Hüsna,  Dahası, bilmece-bulmaca sayfaları, Resfecan’ın Maceraları, Origami, Bir Fikrim Var ve daha neler var neler! Can Kardeş ailenizin ve geleceğin dergisi… Okuyun ve okutun! Şimdiden Ramazan-ı Şerif’iniz hayırlı ve bereketli olsun.

RAMAZAN TAKVİMİNİZ BİZDEN

Bir Ramazan geleneği sayılan Can kardeş Ramazan Takvimi dergimizin tam orta sayfasında yerini aldı.

Tuğba Erdem’in hazırladığı takvimi gün gün okuyarak, Ramazanda ne yapmanız gerektiğini uygulayarak okuyun. Öte yandan; Mehtap Yıldırım Yükselten ablanın kaleme aldığı Bir Hikâye’de bu ay; Yaşlılar haftasına uygun bir yazı kaleme alarak bir dedenin torununa, “Gençliğim Geri Gelseydi” diyerek ilginç bir sohbete tanık olacaksınız. Makas Eller’de Şule Gülgün farklı bir etkinlik hazırladı. Kumsaldan topladığınız deniz minaresi, deniz kabuğu, deniz salyangozları ile kendi takı tokanızı yapmaya hazır mısınız? Haydi bakalım, evde boş durmak yok. Hayvanlar Alemi’nin bu ayki konuğu Mandarin Ördeğini tanımaya ne dersiniz; Editör İrem Özdemir’in araştırmasıyla birlikte renklerin bir özeti sayılan bu renkli ördeğin sırlarını hep birlikte öğrenelim. Milyonda bir görülen bu rengi nasıl elde ettiğini öğrenmek isterseniz, bu sayfayı okuyun.

Okunma Sayısı: 83
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