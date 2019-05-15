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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ramazan’ın kardeşlik ruhunu yaşatmalıyız

15 Mayıs 2019, Çarşamba 22:18
Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, kardeşliğin Ramazan ayının temel unsurlarından biri olduğunu söyleyerek “Bu kardeşlik ve diyalog ruhunu, güçlü bir şekilde yaşatmamız son derece önemli” dedi.

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve eşi Sülün Aykurt Buchwalter’in ev sahipliğinde Fransa Sarayı’nda iftar düzenlendi. Buchwalter, iftar yemeğinde Yeni Zelanda, Sri Lanka ve Burkina Faso’da, inançlarından dolayı hedef alınan insanları hatırlatarak, “Vahşeti kınamalıyız, bizleri birbirimize düşürmeye çalışanların tuzağına düşmemeliyiz. Zira, laiklik dine karşı değildir. Laiklik, inananlarla diyaloğun olmadığı anlamına gelmez. Aksine, toplumda farklılıkların ve çeşitliliğin birlikte yaşamasını sağlayan bir araçtır. Laiklik, Fransa Cumhuriyetinin üç temel değerine de denk gelmektedir. Hürriyet, eşitlik, kardeşlik. Hürriyet, inanma veya inanmama hürriyetidir. Eşitlik, bütün inanç ve dinlerin eşit muamelesidir. Kardeşlik aynı zamanda Ramazan ayının da en temel unsurlarındandır. Bu kardeşlik ve diyalog ruhunu, bütün dünyada zaman zaman gerginliklerin tırmandığı dönemlerde daha da güçlü bir şekilde yaşatmamız son derece önemli. Ramazan ayının hepimize mesajı, her insanda doğuştan var olan cömertliği ve paylaşma duygusunu daha fazla dışa vurmak, barış ve birlikteliği seçmektir” dedi.

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Din karşıtlığının burada yeri yok

Avusturya’da Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ev sahipliğinde iftar düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programında konuşan Ludwig, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu aşılayan önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, oruç tutan insanların dünyanın farklı bölgelerinde açlık ve yoksullukla mücadele etmek durumunda kalan mazlumları daha iyi anlama imkânı bulduğunu söyledi. Dini inanışların dünyanın çeşitli yerlerinde farklılıkları ve çatışmaları derinleştirmek için kullanılmaya çalışıldığına işaret eden Ludwig, “Avusturya’da Müslümanlara yönelik kışkırtıcılığa karşı birlikte durmalıyız. Bizim toplumumuzda ırkçılık ve din karşıtı yaklaşımların yeri olmamalı. Bu sebeple birlikte yaşama ülküsünü ileriye taşımak bizlerin ortak çabası olmalıdır” dedi.

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Birbirimizden çok şey öğreniyoruz

Belçika’nın başşehri Brüksel’de bundan 5 yıl önce 4 kişinin silâhlı saldırı sonucu öldürüldüğü Yahudi Müzesi’nde iftar verildi. Saldırı kurbanlarının anıldığı iftar yemeğinde konuşan Amerika Birleşik Devletleri’nin Belçika Büyükelçisi Ronald Gidwitz, “Müslümanları ve Yahudi toplumlarını bir arada olmayı başardıkları için burada tebrik etmek istiyorum. Barış içinde, huzur içinde birlikte yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyorlar” dedi. Euronews’in haberine göre, dünyaya önemli bir mesaj vermek istediklerini belirten Yahudi Müzesi Direktörü Pascale Falek Alhadeff ise “Bu faaliyet bizim için çok önemli, farklı kültürlerden insanların kaynaşmasını sağlıyor. Birlikte hayata dair bu önemli bir mesaj ihtiva ediyor. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz” ifadelerine yer verdi.

AA

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