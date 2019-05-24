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24 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Ramazan, önyargıları ortadan kaldırıyor

24 Mayıs 2019, Cuma 00:15
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Armin Laschet, Ramazan’ın önemine değinerek, “Bir masanın etrafında buluşup sohbet etmemize vesile olan bu süreç, aynı zamanda ön yargıların ortadan kaldırılmasına vesile oluyor” dedi.

Almanya’nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Armin Laschet iftar programı düzenledi. KRV Başbakanlık Binasında düzenlenen iftarda, Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinin ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkan Yardımcısı da olan KRV Başbakanı Laschet, iftarda yaptığı konuşmada, yaşadıkları toplumda Müslüman ve Yahudilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara dikkat çekerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ramazan’ın önemine dikkat çeken Laschet, “Müslümanlar bizim toplumumuzun bir parçasıdır. Bu sebeple Müslüman ve diğer dinlerden olanlar bir araya geldik. Bu tür zamanlarda ortak paydada buluşuyoruz. Bir masanın etrafında buluşup sohbet etmemize vesile olan bu süreç, aynı zamanda ön yargıların ortadan kaldırılmasına vesile oluyor. Birçok yerde antisemitizm ve Müslüman karşıtlığının mevcut olduğunu biliyoruz. İnsanlar birbirlerini tanıdıkça ön yargılar yok olacaktır” dedi. Köln - aa

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Hollanda’da sonradan Müslüman olanlar için iftar

Hollanda Diyanet Vakfı’na (HDV) bağlı Ulu Cami yönetimi tarafından, sonradan Müslüman olanlar için özel iftar programı gerçekleştirildi. Hollanda’nın Utrecht şehrinde, sonradan İslâmiyeti seçenler için verilen iftar öncesinde düzenlenen interaktif sohbette, Ramazan ayında yaşanan tecrübeler paylaşıldı. Ramazandan 3 gün önce Müslüman olan 18 yaşındaki Polonyalı Borys Matulnski, Ramazan ayının maneviyat ağırlıklı olması ve Müslümanların tevbe ederek daha çok ibadetle uğraşmasının ilgisini çektiğini dile getirdi. Geçen yıl Ağustos ayında Müslüman olan Zakaria Van Meel de sonradan Müslüman olanların genelde iftarlarda yalnızlık hissettiklerini ve bu yüzden böyle bir iftarın organize edilmesinin çok güzel olduğunu söyledi.  Utrecht - aa

AA

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