"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ramazan sevincine az kaldı

20 Mart 2023, Pazartesi
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, Ramazanın 29’uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

On Bir Ayın Sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan’da idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 21 Nisan’da başlayacak. Din İşleri Yüksek Kurulunca fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi.

Hilal, 23 Mart sabahı görülecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi. Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, “Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor.” bilgisini verdi.

Bu yıl ramazan temasını “Ramazan ve Dayanışma” olarak belirlediklerini bildiren Bozkurt, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın gereği gibi idrak edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Müslümanların ramazanda dini hassasiyetlere en çok bağlı olduğu zaman dilimi olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Ramazanda oruç ve teravih namazlarının yanında geleceğe umutla bakmayı sağlayan fırsatlar da vardır. Bunlar arasında Rabb’imizin bize verdiği nimetlerin kıymetini bilmek. Gündüzü oruçlu geçirmek bize nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu durum, imkanlara sahip olmayan insanları halini hatırlamaya da vesile olur.” diye konuştu.

Yardımlaşma ve dayanışma örneği olan fıtır sadakasının ramazana özel olduğunu anımsatan Bozkurt, “Fıtır sadakası vererek hem sadaka veriyoruz hem de maddi imkanları olmayanları gözetiyoruz.” dedi.

“Afetlerde insanları desteklememiz lazım”

Türkiye’nin deprem ve sel felaketlerini yaşadığını ifade eden Bozkurt, “Ramazanı elimizde var olan şeyleri kardeşlerimizle paylaşmaya vesile kılacağız. Afetlerde evsiz, barksız kalan insanları desteklememiz lazım. Maddi ve manevi varlıklarımızı ihtiyaç sahiplerine aktararak fedakarlık yapmalıyız. Bu infakla yapılacak tabii ki.” ifadelerini kullandı. Ramazanın ruhen ve bedenen günahlardan arınmak için vesile ayı olduğunu dile getiren Bozkurt, “Ramazan hem birey hem de toplum için esenliktir. Ramazan huzur ve dinginliktir, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma için bir vesiledir. Ramazanı bu bilinçle idrak etme umudundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da gözaltı sayısı 500'ü geçti

    Şanlıurfa merkezde eğitime 1 gün ara verildi

    Savaş sonrası gibi

    Kaç kişi öldü?

    Ramazan sevincine az kaldı

    Hiçbir sorumluluğumuz yok

    Türkiye’de ise bir kuruş inmedi

    Akşener: Birinci turda kazanırız

    Gelir adaletsizliğini bitirmek lazım

    Fenerbahçe Antalya'dan 3 puanla döndü

    Kolombiya'da 210 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    50 bin 672 kamyon dolusu moloz taşıdı

    Beyin göçünü önlemeliyiz

    Kahramanmaraş - Göksun'da 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde 2 deprem

    Çadır mescitler kuruluyor

    375’ten fazla noktada iftar sofrası kurulacak

    Gram altın tüm zamanların zirvesinde

    Seçmen listeleri askıya çıkıyor

    IKBY: Süleymaniye'deki bir taraf, gizli ve gayriresmî bir şekilde SDG ile PKK ilişkilerinde aracılık yaptı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Bunlar gazeteci değil; meddah, yalaka, dalkavuk…
    Genel

    Kaç kişi öldü?
    Genel

    Savaş sonrası gibi
    Şükrü BULUT

    Almanya Ramazan-ı Şerife hazır…
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız
    Süleyman KÖSMENE

    Müslüman kime denir?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Yeter söz milletindir”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Müspet örf ve geleneklerin terakkiye katkıları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.