Ramazanda alınan tedbirlere dikkat

Uzmanlar, ramazanda alınan tedbirlere ne kadar uyulacağı, salgının Türkiye’deki gidişatı açısından kritik olacağını söylüyor.

Buruk Ramazan

“On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayı geldi. Bu sene Ramazan ayı koronavirüs salgını sebebiyle çok daha farklı yaşanmak zorunda. Türkiye Ramazan ayına ve ardından gelecek bayrama hazırlanırken, bu ay boyunca alınan tedbirlere ve sosyal mesafe çağrılarına ne kadar uyulacağı koronavirüs salgınının Türkiye’deki gidişatı açısından kritik olacak. DW’nin haberine göre, “On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayı teravih namazlarıyla, toplu iftar sofralarıyla ve zengin gelenekleriyle şu dönemde salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin gerektirdiğinin aksine insanların bir araya gelmesini ve paylaşımın arttırılmasını öngörüyor. Ancak gerek bilim insanları gerekse ilahiyatçılar, bu sene insanların her zamankinden farklı bir Ramazan ayı geçirmesini zarurî gördüklerini ifade ederek, insanların bir araya gelmesini önleyecek tedbirlerin hayatî öneme sahip olduğu noktasında birleşiyor.

“Bu Ramazan ezberleri bozmamız gerekiyor”

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sarp Üner, salgının tam anlamıyla kontrol altına alındığının henüz söylenemeyeceğini belirtiyor. Dr. Üner, “Eğer tedbirlere tam uyulursa eldeki sınırlı verilerle yapılan projeksiyona göre Mayıs’ın ilk haftası gibi zirveye ulaşılması, sonra da bir süre belli düzeyde salgının devam etmesi öngörülüyor. Bu nedenle inşallah Ramazan ayı sonunda, bayramda daha iyi günlere kavuşuruz” öngörüsünü paylaşıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, bu ay süresince her türlü bir araya gelmenin riskli olduğunun altını çizerek, “Bu Ramazan ezberleri bozmamız gerekiyor” diyor. Özlü, önümüzdeki bu dönemin Türkiye için neden önemli olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Ramazan’ın kendisi bir risk değil aslında, ama bu ayı nasıl geçireceğimiz çok önemli. Eskiden kalma güzel geleneklerimiz var tabii, belki bu kez biraz buruk geçireceğiz, ama bu Ramazan kırılma noktası olmamalı, bu çok önemli.”

***

Tedbirler gevşetmemeli

Sağlık Bakanı Koca, ramazan ayına ilişkin de vatandaşlara şu çağrıda bulundu:”Ramazan, kendine has canlılığı ve sosyal yaşantıları beraberinde getirir. Ama öyle sanıyorum ki getirdiği en özel ve asıl şey; insana onu günlük alışkanlıklarının dışına çıkaracak bir gücü vermesidir. Bir karara uyma veya onu bozma sınavı olmasıdır. Ramazanı tedbirleri gevşetmenin bahanesi olarak görmemeliyiz. Kalabalık iftarları, sosyal ortamları, ramazan sohbetlerini lütfen gelecek yıla erteleyelim. Bu rahmet ayı hastalıklarla sonuçlanmasın.” Ankara – aa