Ramazanda türbeler de kapalı

Eyüpsultan, Aziz Mahmud Hüdayi, Yahya Efendi, Oruç Baba, Hazreti Yuşa gibi türbelerin bulunduğu mekânlar ramazanda Kovid-19 salgını sebebiyle ziyarete kapalı olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri dolayısıyla bu Ramazanda İstanbul’daki türbelerin ziyaretine izin verilmeyecek. Ramazan ayının manevî atmosferinin yoğun olarak yaşandığı camilerde teravih ve cemaatle namaz da bu yıl salgın sebebiyle kılınamayacak. İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 117 türbe bulunuyor. Padişahların tahta çıkarken kılıç kuşandığı Eyüp Sultan Türbesi, Fatih Sultan Mehmet türbesi, Kanunî Sultan Süleyman türbesi, Hürrem Sultan türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi türbesi, Oruç Baba türbesi, Kanunî Sultan Süleyman’ın süt kardeşi Yahya Efendi’nin Beşiktaş’taki türbesi, Hazreti Yuşa türbesi ve “Vefa” semtinin isim babası Ebul Vefa Hazretleri’nin türbesinin de bulunduğu birçok özel mekân, İstanbul’da özel dinî günlerde ve Ramazan ayı süresince ziyaretçi akınına uğrayan mekânlar arasında yer alıyor.

30 NİSAN’A KADAR KAPALI

Vatandaşların ziyarette bulunup duâ ettiği ve oruçlarını açarak manevî huzuru buldukları bu mekânlar, bu Ramazan ayında yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bütün müze ve ören yerleriyle türbeleri 30 Nisan’a kadar kapatıldı. Türbelerin normalleşmenin yaşanması beklenen Ramazan ayı sonuna kadar ziyarete kapalı kalması, bu sürenin de değerlendirilerek uzatılması bekleniyor. Birçok türbede sandukaların bulunduğu alanlar tamamen ziyarete kapalı tutulurken bazı ziyaretgahlarda ise vatandaşlar hacet pencelerinden duâ edebilecek.