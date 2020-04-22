"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Ramazanda türbeler de kapalı

22 Nisan 2020, Çarşamba 09:00
Eyüpsultan, Aziz Mahmud Hüdayi, Yahya Efendi, Oruç Baba, Hazreti Yuşa gibi türbelerin bulunduğu mekânlar ramazanda Kovid-19 salgını sebebiyle ziyarete kapalı olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri dolayısıyla bu Ramazanda İstanbul’daki türbelerin ziyaretine izin verilmeyecek. Ramazan ayının manevî atmosferinin yoğun olarak yaşandığı camilerde teravih ve cemaatle namaz da bu yıl salgın sebebiyle kılınamayacak. İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 117 türbe bulunuyor. Padişahların tahta çıkarken kılıç kuşandığı Eyüp Sultan Türbesi, Fatih Sultan Mehmet türbesi, Kanunî Sultan Süleyman türbesi, Hürrem Sultan türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi türbesi, Oruç Baba türbesi, Kanunî Sultan Süleyman’ın süt kardeşi Yahya Efendi’nin Beşiktaş’taki türbesi, Hazreti Yuşa türbesi ve “Vefa” semtinin isim babası Ebul Vefa Hazretleri’nin türbesinin de bulunduğu birçok özel mekân, İstanbul’da özel dinî günlerde ve Ramazan ayı süresince ziyaretçi akınına uğrayan mekânlar arasında yer alıyor.   

30 NİSAN’A KADAR KAPALI   

Vatandaşların ziyarette bulunup duâ ettiği ve oruçlarını açarak manevî huzuru buldukları bu mekânlar, bu Ramazan ayında yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bütün müze ve ören yerleriyle türbeleri 30 Nisan’a kadar kapatıldı. Türbelerin normalleşmenin yaşanması beklenen Ramazan ayı sonuna kadar ziyarete kapalı kalması, bu sürenin de değerlendirilerek uzatılması bekleniyor. Birçok türbede sandukaların bulunduğu alanlar tamamen ziyarete kapalı tutulurken bazı ziyaretgahlarda ise vatandaşlar hacet pencelerinden duâ edebilecek.

AA

Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avustralya Başbakanı: Mübarek olsun

    Ramazanda alınan tedbirlere dikkat

    Lufthansa devletlerden yardım isteyecek

    Mesut Özil'den ramazan mesajı

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

    DSÖ: Türkiye'deki vaka sayısı dengeleniyor

    6 aşının insan üzerinde klinik testleri başladı

    DSÖ uyardı: Afrika'da test sayısı artırılmalı

    Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta bitecek

    Avustralya'nın Melbourne şehrinde akşam ezanları hoparlörden okunacak

    Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi

    AB, İsrail'i 'ilhak' konusunda uyardı

    Zarif: ABD güçleri denizcilerimizi provoke ediyor

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1710 kişi daha öldü

    İngiltere'den ve Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür

    Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

    Merkel: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

    İspanya'da koronavirüsü atlatan hasta sayısı 88 bini aştı

    İran'da ölü sayısı 5 bin 481'e yükseldi

    İtalya İçişleri Bakanı: Normale dönüş zaman alacak

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Felâket çığırtkanlıklarına dikkat!
    Genel

    Cezaevinde salgın yayılıyor
    Genel

    KHK’lıya bin liralık yardım da yok
    Genel

    30’lara döndük
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Abdurrahman AYDIN

    Harika bir duâ: Namaz tesbihâtı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında TBMM
    Genel

    100 yıl sonra böyle mi olmalıydık?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâkimiyet Selâniklilerin eline geçti (1)
    Genel

    MAZLUMDER’den rapor: Hapishanelerde büyüyen çocuklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.