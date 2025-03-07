Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali - 7 - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

İnkârlarında ısrar ettikleri için Allah onların kalplerini de, kulaklarını da mühürlemiştir. 1
“’Allah onların kalplerini mühürlemiştir.’ Cümlesiyle, kalp ile vicdan, nur-u iman sayesinde hakâik-ı İlâhiyenin tecellisine mazhar olmakla, menba-ı kemalât, hayattar ve ziyadar oldukları halde, küfrün ihtiyâr edilmesiyle zulmetli, ıssız haşerat-ı muzırra yuvasına inkılâp ettikleri için mühürlenmiş, kilitlenmiş ki; o korkunç yuvadaki akreplerden veya yılanlardan içtinab edilmesine işaret edilmiştir.” 2
Dipnotlar:
1. Bakara Sûresi: 7
2. İşârâtü’l-İ’câz, Bakara Sûresi: 7.
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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli
Ey mahlûkata rızık veren
- Ey hataları mağfiret eden,
- Ey belaları kaldıran,
- Ey ümitler Kendisinde son bulan,
- Ey ihsânı bol veren,
- Ey hediyeleri geniş olan,
- Ey mahlûkata rızık veren,
- Ey ölümlere karar veren,
- Ey şikâyetleri işiten,
- Ey askerler gönderen,
- Ey esirleri salıveren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.