Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali - 7 - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

İnkârlarında ısrar ettikleri için Allah onların kalplerini de, kulaklarını da mühürlemiştir. 1

“’Allah onların kalplerini mühürlemiştir.’ Cümlesiyle, kalp ile vicdan, nur-u iman sayesinde hakâik-ı İlâhiyenin tecellisine mazhar olmakla, menba-ı kemalât, hayattar ve ziyadar oldukları halde, küfrün ihtiyâr edilmesiyle zulmetli, ıssız haşerat-ı muzırra yuvasına inkılâp ettikleri için mühürlenmiş, kilitlenmiş ki; o korkunç yuvadaki akreplerden veya yılanlardan içtinab edilmesine işaret edilmiştir.” 2 Dipnotlar: 1. Bakara Sûresi: 7 2. İşârâtü’l-İ’câz, Bakara Sûresi: 7. *** Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli Ey mahlûkata rızık veren - Ey hataları mağfiret eden, - Ey belaları kaldıran, - Ey ümitler Kendisinde son bulan, - Ey ihsânı bol veren, - Ey hediyeleri geniş olan, - Ey mahlûkata rızık veren, - Ey ölümlere karar veren, - Ey şikâyetleri işiten, - Ey askerler gönderen, - Ey esirleri salıveren, Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.



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