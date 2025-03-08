Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali - 8 - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

“Gözlerinin üzerinde de, hakkı görmelerine mâni bir perde vardır. Ahirette ise onların hakkı pek büyük bir azaptır.” 1

“Bu cümle ile rü’yete, yani göze ait büyük bir nimet-i basariyenin küfürle kaybolduğuna işaret edilmiştir. Zira, gözün nuru, nur-u imanla ışıklanırsa ve kavîleşirse, bütün kâinat gül ve reyhanlarla müzeyyen bir Cennet şeklinde görünür. Gözün göz bebeği de, bal arısı gibi, bütün kâinat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerinden, bürhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şıralarından vicdanda o tatlı imanlı balları yapar.” 2

Dipnotlar:

1. Bakara Suresi: 7

2. İşârâtü’l-İ’caz, Bakara Suresi: 7

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Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

- Ey hamd ve senâ sahibi,

- Ey şeref ve yücelik sahibi,

- Ey fahr ve bahâ sahibi,

- Ey ahd ve vefâ sahibi,

- Ey af ve rızâ sahibi,

- Ey iyilik ve bağış sahibi,

- Ey kesin söz ve hüküm sahibi,

- Ey izzet ve sonsuzluk sahibi,

- Ey cömertlik ve nimetler sahibi,

- Ey karşılıksız iyilik ve gizli nimetler sahibi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.