Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali - 9 - Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

“Eğer kulumuz Muhammed’e indirdiğimiz Kur’ân’dan bir şüpheniz varsa, haydi, onun benzeri bir sûre getirin. Allah’tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın eğer iddianızda doğru iseniz.” 1

***

“Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan diyor: ‘Ey ins ve cin! Eğer Kur’ân, kelâm-ı İlâhî olduğunda şüpheniz varsa, bir beşer kelâmı olduğunu tevehhüm ediyorsanız, haydi işte meydan, geliniz. Siz dahi ona Muhammedü’l-Emin dediğiniz zat gibi, okumak yazmak bilmez, kıraat ve kitabet görmemiş bir ümmîden bu Kur’ân gibi bir kitap getiriniz, yaptırınız. [...] Ya imana geliniz veyahut susunuz, Cehenneme gidiniz!” 2

Dipnotlar:

1. Bakara Suresi: 23

2. Sözler, 25. Söz

***

Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

Ey kullarına şefaat eden Şafi’

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

- Ey olmamasını istediği şeyin meydana gelmesine engel olan Mâni’,

- Ey zararlı şeyleri ve mânileri defeden Dâfi’,

- Ey faydalı şeyleri yaratan Nâfi’,

- Ey bütün sesleri işiten Sâmi’,

- Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Râfi’,

- Ey her şeyi sanatla yaratan Sâni’,

- Ey kullarına şefaat eden Şâfi’,

- Ey istediğini istediği şekilde toplayan Câmi’,

- Ey ilim ve ihsânı her şeyi içine alan Vâsi’,

- Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Mûsi’,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.