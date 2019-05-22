Rubailer - Ramazan Takvimi - Şiir

RAMAZAN ATEŞİ
Ramazan, volkan gibi kaynamaktır yanmaktır,
Nefsin arzularına sabırla dayanmaktır,
Cehennem ateşine düşüp yanmamak için,
Gaflet denen uykudan, yanarak uyanmaktır.
Abdil Yıldırım
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Ramazan Takvimi
Bugün de niyetlendik, orucumuz on yedi,
Masiva onun mülkü, yaratmış göğü yeri,
Emir ile çalışır, vazifeli askerî,
Bizler yaşamalıyız; nehy-i anil münkeri.
İhsan Yıldırım
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MÜKEMMEL ORUÇ
Dilini uzak tut yalan gıybetten
Galiz tabirlerden ve hakaretten
İftira etmekten ve ihanetten.
Dilin oruç tutsun bir ömür boyu.
Nefsin sana kurar elbette tuzak
Gözünü haramdan tutarsan uzak
Namahreme bakma der Cenab-ı Hak.
Gözün oruç tutsun bir ömür boyu.
Şeytan-ı ins ve cin üfler habire.
Kulak verme sakın verirsin fire.
Kapat kulağını kötü sözlere.
Kulak oruç tutsun bir ömür boyu.
Elini harama uzatma sakın
Helâlden gayrıya yok hiçbir hakkın.
Her aldığın şeye helâl mi bakın.
Elin oruç tutsun bir ömür boyu.
Attığın her adım helâl mi düşün.
Aleyhine midir geçen her bir gün.
Sıratta ayağın kayarsa hüzün
Ayak oruç tutsun bir ömür boyu.
İmanın mahalli kalbini bozma.
Masivaya dalıp aman ha azma.
Cehennem odunu orada olma.
Kalbin oruç tutsun bir ömür boyu.
Akıl bir alettir sana emanet.
Akıl feneriyle etme hareket.
Tek başına kalsa gelir felâket.
Aklın oruç tutsun bir ömür boyu.
Hayal duygusunu kullansan doğru
Onu aydınlatsa imanın nuru
Hayal hakikatin gidilen yolu
Hayal oruç tutsun bir ömür boyu.
Oruç tutmalıdır bütün duygular.
Bütün azaların onu uygular.
Rabbimin izniyle kalmaz tasalar.
Duygular oruçtur bir ömür boyu.
Orucun ekmeli tutulur böyle.
Bundan başka var mı haydi sen söyle.
Aza ve havassın gelirler dile.
Uhrevî adamsın bir ömür boyu.
Mehmet Kovancı