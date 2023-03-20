Sahur, vaktinde ve atlanmadan yapılmalı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, uzmanlar, sahura kalkmanın sağlık açısından daha doğru olduğunu, sağlığın korunması için sahura gerekli özenin gösterilmesi önerisinde bulundu.

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, vakıftan yapılan açıklamada, sahurun önemine değindi. Aydın, “Oruç tutanların sahura kalkmaları sağlığın korunması açısından önemlidir. Sahura kalkılmadığında oruç tutan kişide açlık süresi en az 20 saati bulacaktır. Bu süre ise ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” ifadelerini kullandı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Hatice Kübra Ekti, sahurun vaktinde ve atlanmadan yapılması gerektiğine dikkat çekti. AA

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