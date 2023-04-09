"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Saraybosna'da Ramazan coşkusu bir başka güzel - "Cami, dünyadaki en güzel yer"

09 Nisan 2023, Pazar 13:50
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Ramazanın ruhu hem çocuk hem de kadınlar mukabelesiyle yüreklerin derinlerinde hissediliyor.

Saraybosna'daki Luzani Camisi'nde mektebe giden çocuklar mukabele okurken ülkede asırlardır korunan ramazan geleneklerinden kadınlar mukabelesi başkentteki Hacı Camisi'nde bu yıl da devam ediyor.

İmam Senaid Isakovic, Luzani Camisi'nde ilk kez düzenlenen çocuk mukabelesine ilişkin mektepte yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Isakovic, "Bazı imamlar her Ramazan çocuk mukabelesi yapıyor. Biz de bu Ramazanda başladık. Her gün ikindi namazından sonra mektep öğrencilerimizle mukabele okuyoruz." dedi.

Çocukların okuldan sonra camiye geldiklerini anlatan Isakovic, "Çocukların çoğu oruç tutuyor. Bazen yorgun da oluyorlar ancak Kur'an-ı Kerim okumaktan vazgeçmiyorlar." diye konuştu.

Isakovic, hafta içi 30, hafta sonu da 60 çocuğun geldiğini belirterek, "Benim için en önemlisi çocukların aidiyet duygusunun sıcaklığını ve sevgisini hissetmeleri. Çocuğun buraya ait olduğunu ve bir parçası olduğunu hissetmesi çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

"Cami, dünyadaki en güzel yer"

15 yaşındaki Ishak Mahmutovic de ikinci sınıftan bu yana mukabele dinlediğini söyleyerek, "Şimdi ise mukabele okuyorum. Kendimi bildim bileli camiye geliyorum." şeklinde konuştu.

Büyüyünce hafız olmak istediğini belirten Mahmutovic, "Hıfza başladım. İmama daha iyi Kur'an-ı Kerim okumak istediğimi söyledim. Bakara Suresi'nden 10 sayfa ezberledim." dedi.

Mahmutovic, camilerinde ilk kez düzenlenen çocuk mukabelesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Cami, benim için dünyadaki en güzel yer." değerlendirmesinde bulundu.

Saraybosna'nın asırlık geleneği: Kadınlar mukabelesi

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta verilen zorunlu aranın ardından 16 yıl önce yeniden okunmaya başlanan mukabele, bu yıl da onlarca kadını bir araya getiriyor.

Mukabele okuyan kadın hafızlardan Ehlimana Godinjak, "Hacı Camisi'ndeki kadınlar mukabelesi 70 yıllık bir geçmişe sahip ancak Bosna Hersek'te bu mukabelenin 120 yılı aşkın süredir devam ettiği biliniyor." diye konuştu.

Mukabelenin 10 kadın hafız tarafından her gün öğle namazının ardından okunduğunu anlatan Godinjak, mukabeleyi takip etmek için Saraybosna'nın dört bir yanından kadınların tarihi camide buluştuğunu söyledi.

Godinjak, kadınlar mukabelesinin Bosna Hersek'in en güzel ramazan geleneklerinden biri olduğunu dile getirerek, başka ülkelerde bu tarz örneklere sık rastlanmadığının altını çizdi.

Mubina Suljic de iki yıldır Hacı Camisi'ndeki mukabelede yer aldığını belirterek, "Kadınlar mukabelesini çok duydum ancak geçen yıl dahil olabilme şansı buldum. Bu yıl da yer aldığım için oldukça mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar mukabelesi geleneğinin sürdürüldüğü başkentteki Hacı Camisi, Vekil Harç tarafından 1541 ile 1561 yılları arasında inşa edildi. Cami, geçmiş yıllarda Saraybosna'dan hacca giden hacı adaylarının uğurlama yeri olarak da kullanılıyordu.

Saraybosna'da 1697'de çıkan büyük yangında hasar gören cami, mahalle sakinleri tarafından onarılarak yeniden ibadete açıldı.

AA

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail zulmü, New York'ta da protesto edildi - "Kudüs Filistin'in başkentidir" - "İsrail'i acilen silahsızlandırın"

    Ekvador'daki heyelanda ölü sayısı 33'e yükseldi

    Hollanda'da "Cami Meydanı"ndaki iftara yoğun ilgi

    ABD'den Çin'e itidal çağrısı

    Saraybosna'da Ramazan coşkusu bir başka güzel - "Cami, dünyadaki en güzel yer"

    Doğanşehir'de konteyner çarşı hazır

    Yurdun doğu bölgelerinde toz taşınımı ve Hatay'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

    İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın

    ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları Nisan 2003'te başladı, 2022 yılında rekor kırdı!

    Kayıplara ne oldu?

    “Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”

    Zenginden daha çok vergi alınmalı

    Avcılar'daki inşaatta göçük altında kalan işçiler kurtarıld

    Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor

    Oruç iyileştiriyor

    Londra’da konser salonunda iftar

    ÜFE-TÜFE farkında rekor

    Gizlilik politikalarını okuyun!

    Fransa’da Ramazan Fuarına yoğun ilgi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Şahıslar fâni, hizmetler bâki”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kayıplara ne oldu?
    Ahmet BATTAL

    “Değiştir” yarışmasını kim kazanacak?
    Risale-i Nur'dan

    Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hamile
    Genel

    ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor
    Bahriye Kavalcı

    Bir sevimli Sevim Donbaloğlu göçtü bu diyardan
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Bediüzzaman’ın bıraktığı servet
    Genel

    “Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.