Hoş geldin onbir ay sonra Sultânım,
Sevindirdin biz gibi garipleri.
Kavuşturdun bizi, Nura Sultânım,
Kahrettin kaz gibi acâipleri.
Tam onbir aydır dört gözle bekledik,
Kusurlarımıza kusur ekledik,
Bugün için senden medet bekledik,
Bir aycık koru biz gibi tipleri.
Şimdiden söz veriyorum Sultânım,
Bir daha kötülükten kaçacağım,
Elimden geldikçe iyolacağım,
Ebedî saadete erdir bizleri.
Yalvarıyorum Sultânım Ramazan,
Koruyacak mısın bizi her zaman?
Ben Âşık Verem’im bunları yazan,
Keser misin boynumuzdaki ipleri?
Ali Düzlü