Tarihi camiler de Ramazan'a hazır

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Erzurum’daki tarihi camiler, 11 ayın sultanı ramazan için hazırlandı.

Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı şehirdeki Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait camilerde asırlardır ezan sesi yükseliyor. Şehirdeki asırlık Ulu Cami, Ayaz Paşa, Lalapaşa, Narmanlı, Cennetzade, Derviş Ağa, Şeyhler ve Gürcü Kapı camilerinin de aralarında bulunduğu tarihi ibadethanelerde, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı. İl Müftüsü Şahin Yıldırım, salgın nedeniyle 2 yıllık burukluktan sonra ramazan sevinci yaşayacaklarını ifade ederek, bu yıl teravihlerin camilerde cemaatle kılınacağını ve mukabelelerin okunacağını belirtti. AA

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