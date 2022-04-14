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14 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Teksas’ta Ramazan coşkusu

14 Nisan 2022, Perşembe
Amerika’nın Texas eyaletinde yaşayan Müslümanlar Ramazanda, cuma, teravih ve günlük vakit namazlarıyla beraber, 1400 kişlik bir iftar programıyla da bir araya gelip birlikte iftar açmamın sevincini yaşadılar.

GEVRİYE SHAMSİDDEN - TEKSAS - ABD

Amerika’nın Texas eyaletindeki 1700 kişilik cami (Islamic center of the Frisco Texas), yeni bir cami olmasına rağmen bölgeye çok sayıda Müslümanın taşınmasıyla ihtiyacı karşılamamaya başladı.

Bu yüzden cuma günleri iki cuma namazı kılınıyor. Camiye genişletme planı çerçevesinde inşaat çalışmalarına da başlanmış durumda. Bölgede yaşayan Müslümanlar ramazanla birlikte, cuma, teravih ve günlük vakit namazlarıyla beraber, 1400 kişlik bir iftar programıyla da bir araya gelip birlikte iftar açmamın sevincini yaşadılar. Her yıl yapılan iftar yemeklerine bu yıl da devam edildi.

Caminin park alanına iftar ve teravih yemekleri için çadırlar kuruldu. Bayanlar ve erkekler için caminin ön ve arka taraflarında ayrı ayrı kurlan masalarda yüzlerce kişiye yemek servisi yapıldı. Onlarca gönüllü tarafından dağıtılan, sullar hurmalar ve yemeklerle, oruçlular iftarlarını açtılar.

Haftada bir gün herkese iftar İmam Salah Mahmouda, ramazan ayında yapılan İslamı aktiveteleri sorduk, şöyle anlattı “Camiler burda Müslümanların bir çok ihtiyaçlarına cevap veren merkezlerdir. Onun için biz buraya Frisco Islam Merkezi diyoruz. Ramazan ayında her zamanki gibi cuma ve günlük namazların yanında teravih namazları da kılınır. 20 rekatlık teravih namazlarında bir cüz okunur. Bunun yanında haftada bir gün herkese açık iftar yemeklerimiz var. Ayrıca sadece gençler için iftar yemeğimiz var ve engelli çocuklar ve aileleri için iftar yemeklerimiz var. Bir de yeni Mülüman olmuş olanlar için ayrı bir iftar yemeğimiz var. Ayrıca dinler arası diyalog çerçevesinde, çevredeki camilerle ortalaşa yaptığımız ve diğer dinlere mashup kişileri davet ettiğimiz 200 kişilik bir iftar programımız da var.

Yeni Asya’da yayınlanırsa bir kopyasını yollar mısın?

Burada sabah ve akşam saatlerinde her gün devam eden hafızlık programlarımız var, bunun yanında hafta sonu çocuklar için İslami okulumuz var. Camimizde bir de gönüllü doktorların yardımıyla devam eden ve ücretsiz hasta bakan bir kliniğimiz var. 

Park alanının yetersizliğinden dolayı cami cemaati cuma günleri ve teravih namazlarında yandaki mağazanın önüne park yapmak zorunda kalıyor. Mağaza sahiplerinin anlayışı ve sonucu Müslümanların oraya pak yapmalarına izin veriliyor. Cuma gün dolayısıyla caminin önüne gelip, Frisco okul komisyonuna seçilmek isteyen Kelly Karthık de camiden çıkanlara kendini tanıtmak ve borüşürlerini vermek için gelmişti.

Cumadan çıkanlara saygısızlık olmasın diye de başını örtüp gelmesi de taktire şayan bir haraket olarak dikkatleri çekti. Kendisine ‘Resmini çekebilir miyiz?’ diye soruduğumzda, ‘memnuniyetle’ deyip bize poz veren Kelly Karthık, “Eğer bu Yeni Asya’da yayınlarlarsa lütfen bana da bir kopyasını yollar mısın?” deyip bize kartını verdi. Biz de göndeteceğimize söz verdik.

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