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7 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Teravihte de saldırdı - Namaz kılan Filistinliler zorla camiden çıkarıldı

07 Nisan 2023, Cuma
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek teravih namazı kılanlara müdahalede bulundu. Filistin Kızılayı, olaylarda en az altı kişinin yaralandığını bildirdi.

AB'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

 

İsrail’in Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa’da dün gece İsrailli güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında yine çatışmalar yaşandı. İsrail basınının, İsrail emniyet birimlerine dayandırdığı haberlerde, genç Filistinlilerin Mescid-i Aksa Camii’nde barikatlar oluşturduğu ve buradan polise taş ve havai fişeklerle saldırdığı iddia edildi.

Haberlerde ayrıca, bu grubun, camiden çıkmak isteyen diğer Müslümanları engellediği, İsrail polisinin de çatışan grubu kovalayarak diğer Müslümanlara yardımcı olduğu öne sürüldü. Bölgede görev yapan bir Reuters haber ajansı muhabiri ise, İsrail polisinin bazı kişileri Mescid-i Aksa’dan zorla çıkarmaya çalıştığını ve bunu yaparken ses bombası ve plastik mermi kullandığını belirtti. Mescid-i Aksa’nın Ürdün’de bulunan idare merkezinden yapılan açıklamada da, İsrailli güvenlik güçlerinin teravih namazı bitmeden camiye girdiği ifade edildi. Filistin Kızılayı, olaylarda altı kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail polisinin bir gün önce, yine teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa’ya şiddetli müdahalesinde, Filistin Kızılayı verilerine göre 37 kişi yaralanmıştı. Kudüs - aa

BM’den İsrail’e kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail polisinin Mescid-i Aksa baskınını eleştirdi. Wennesland, yaptığı yazılı açıklamada, “Mescid-i Aksa’nın Kıble Mescidi’ndeki şiddet görüntüleri karşısında şok içindeyim. İsrail güçlerinin Filistinlileri dövdüğü görüntüler ve çok sayıda Filistinlinin gözaltına alınmasından rahatsızım. Filistinlilerin, camiye taş ve havai fişek sokmaları ve bunları kullanmalarını güçlü biçimde reddediyorum.” ifadelerine yer verdi. Kuveyt, Lübnan, Fas, Tunus, Libya ve BAE de İsrail’in Mescid-i Aksa baskınını kınadı. Kudüs - aa

Aybir: Terör devleti

Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR), İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını şiddetle telin ettiklerini bildirdi. AYBİR’den yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdiği bu saldırının İsrail’in ‘terör devleti’ olarak tanımlanmasını haklı çıkardığına inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Ankara - aa

Mescid-i Aksa’da ibadet çağrısı

Filistin’deki dini mercilerden İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi tüm Müslümanlara ve Filistin’in dört bir yanından gücü yetenlere Mescid-i Aksa’ya gelerek ibadet etmeleri çağrısında bulundu. Kudüs’teki dini mercilerden biri olan İslami Vakıflar, Din İşleri ve Kutsal Mekanlar Meclisi’nden, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Müslümanlara itikaf daveti yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa’nın ramazan ayında itikaf için kapatılmayacağı vurgulandı. Açıklamada, “Tüm Müslümanları ve Filistin’in köylerinden, şehirlerinden gücü yetenleri, özellikle mübarek ramazan ayı bitmeden önce Harem-i Şerif’te namaz kılarak, ibadet ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak Mescid-i Aksa’yı imar etmeye çağırıyoruz.” ifadeleri yer aldı. Kudüs - aa

Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlediler!
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AA

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