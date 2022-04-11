Üç kuşaktan yeni Müslüman iftarda buluştu - Texas iftarında tanıştılar

Ramazan ayının manevi havasında bir araya gelip zemzem suyu ve ajva hurmasıyla iftar açan yeni Müslümanlar, o manevi atmosferde Ramazan ve iftar sevinciyle birlikte birbirleriyle tanışmanın sevincini de yaşadılar.

GEVRİYE SHAMSİDDEN - TEKSAS / AMERİKA

Küba asıllı olup yıllarca önce Amarikaya gelip yerleşen ve bir yıl önce Müslüman olan Ester Sorhegui 68 yaşında olmasına rağmen hala hem çalışıyor, hem de orucunu tutuyor. Ester’e, “Bu yaşta seni İslam’ı kabul etmeye teşvik eden neydi?’ diye sorduk. Şöyle cevap verdi: “Ben çok genç yaşlarda hep hep dinleri arştırmaya meraklıydım, hep gerçeği bulmaya çalışıyordum. Bundan dolayı birçok kitap okudum. Başka dinleri araştırdım, ben gerçeği ve Allah’ı arıyordum. Geçmişte de Allah’a inanıyordum ama bugün inanmakla kalmıyor, Allah’ın varlığını bütün kalbimle biliyorum.

İslam’ı kabul etmekte geç kaldım

Bir gün çalıştığım yerde Tijen Partl isimli bir kadınla tanıştım. Bu başı örtülü, cana yakın bir Müslüman kadındı. O gün biraz üzgündüm, doğum günümdü ve hiç kimse bana ‘doğum günün kutlu olsun’ dememişti, sanki kimsenin umurunda değildim o kadar arkadaşım vardı... Tijen’le karşılaşınca ona bunu söyledim. Oda ‘Benim umurumdasın, seni tanımam önemli değil. Allah seni seviyor bunu bil yeter. İyi ki Allah seni yaratmış’ dedi ve bana sarıldı. Ondan o kadar etkilendim ki ondan sonra onun peşini bırakmadım. Artık aklıma takılan soruları sorabileceğim biri vardı ve hemen sormaya başladım. Onun yardımıyla şehadet getirip Müslüman oldum. Tek üzüldüğüm nokta, İslam’ı kabul etmekte geç kalmış olmamdır. Ben artık 68 yaşında ve hala çalışmak zorunda olan biriyim. Hafızam artık o kadar güçlü değil ve öğrenilecek çok şey var” Kendisine, yıllardır bizde sahibini bekleyen Arapça ve İspanyolca açıklamalı Kur’an-ı Kerim’i hediye edince, çok sevinip duygulanan Ester, “Biliyorum bugün buraya kaderin sevkiyle, beni bekleyen bu Kur’an’ı almak için geldim” dedi. Bir de İspanyolca olan küçük bir risalede hediye ettik.



Soldan sağa: Isabella Bayona, Isabella'nın annesi Liliana Zapata, Tijen Partl ve Ester Sorhegui

TİJEN PARTL’IN HİKAYESİ

Tijen Partl’nın da da ilginç bir hayat hikayesi var. Aslen Türk olup, 48 yaşında olan Tijen, çok genç yaşta Amerikalı bir beyle evlenip Amerika’ya yerleşmiş. Yıllarca sadece ismen Müslüman olan ve İslam hakkında hiç bir bilgiye sahip olmayan Tijen, 1996’da kendisiyle şahadet getirerek evlenen eşinin bir yıl sonra, ‘ne kilise ne cami hayat tarzından sıkılarak onu kiliseye gitmeye teşvik etmesiyle kiliseye gitmeye başlamış. 4 yıl önce eşinde ayrıldıktan sonra ise, Mısırlı bir müslümanla evli olup Türkiye’de yaşamakta olan ve Jessica isimli Amerikalı bir hanımla uçak yolculuğu yapıyor. Yolculuk esnasında yanında oturan Jessica, kendisine “Kur’an-ı Kerimi mutlaka Türkçe açıklamalı okumasını” ısrarla tavsiye edip ona Kur’an göndereceğini söyler. Tijen Partl ise, Jessica’nın göndermesini beklemeden ailesinden Kur’an-ı Kerim ister. Tijen, Kur’an’ı okumaya başlayınca, hayatını tamamen değiştirip, örtülüp namaz kılmaya başlar.

Isabella Bayona da annesiyle birlikte

Bu yılın ocak ayında Müslüman olan, ve ihtida hikayesi 16 Şubat 2002 tarihli Yeni Asya’da yayınlanan 22 yaşındaki Isabella Bayona da annesiyle birlikte geldi. (Merak edenler için: https://www.yeniasya.com.tr/genclik/kelime-i-sehadeti-kendine-dogum-gunu-hediyesi-olarak-secti_558817) Bu Ramazan, Isabella’nın ilk Ramazanı, onun için ayrı bir önemi var. Bizlerle birlikte ilk defa bir iftar yemeğine katılan Isabella’nın annesi Liliana Zapata, içeride huzurlu ve sakin bir atmosferin hakim olduğunu hissettiğini, ve herkesin çok içten ve samimi olduğunu gömenin kendisini de rahatlattığını söyledi. Kızı Isabella’nın şahadet getirdikten sonra bu duyguları yaşadığını kendisine ilettiğini de sözlerine ekledi. Kendisine de sadece İspanyolca olan Kur’an-ı Kerim ile birlikte bir de küçük Risale-i Nur eseri hediye ettik. Herkes için güzel ve anlamlı bir iftar yemeğinden sonra, tekrar buluşmak dileğiyle ayrıldık.

Kur’an ve Risale hediye ettik

Kendisine, yıllardır bizde sahibini bekleyen Arapça ve İspanyolca açıklamalı Kur’an-ı Kerim’i hediye edince, çok sevinip duygulanan Ester, “Biliyorum bugün buraya kaderin sevkiyle, beni bekleyen bu Kur’an’ı almak için geldim” dedi. Bir de İspanyolca olan küçük bir risalede hediye ettik.