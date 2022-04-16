Ülke genelinde yetimler için iftar programı düzenlenecek

Alınan bilgiye göre, Ramazan süresince ülke genelinde toplumun farklı kesimleri, şehit ve gazi yakınları için iftarlar düzenleyen valilik ve kaymakamlıklar yetimleri de unutmadı.

Dünya Yetimler Günü münasebetiyle ülke genelinde iftar verilecek. İftar programı illerde valilikler ve ilçelerde ise kaymakamlıklarca düzenlenecek. AA

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