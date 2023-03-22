Yaraları sarmak için Ramazan iklimini iyi değerlendirelim

YARIN BAŞLAYACAK OLAN RAMAZAN-I ŞERİFİ HEP BİRLİKTE HER AÇIDAN YENİ BİR BAŞLANGICIN VESİLESİ KILALIM.

ÇOK ÖNEMLİ FIRSAT

Peş peşe gelen afet ve felaketlerle sarsıldığımız bir ortamda, İlahî ölçülere ters hukuksuz, sorumsuz ve keyfî uygulamaların yol açtığı maddî-manevî yaraları sarmak için Ramazan-ı Şerifin getirdiği atmosfer çok önemli bir fırsat.

İBRET ALALIM

Bu fırsatı, yaşananlardan ibret alıp doğru dersler çıkarmak, istiğfar edip yanlışları düzeltmek, kul hakkı ihlallerinin yol açtığı çok yönlü ve çok boyutlu mağduriyetleri gidermek ve helalleşme ortamını hazırlamak için kullanalım.