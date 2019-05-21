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22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Yerin 300 metre altında iftar

21 Mayıs 2019, Salı 22:56
Enerji Bir-Sen sendikası yöneticilerinden oluşan bir heyet, madenciliğin ağır şartlarına dikkat çekmek için madende görevli memur ve işçilerle birlikte yerin 300 metre altında iftar yaptı.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen sendikası yöneticileri, madende görevli memur ve işçilerle birlikte yerin 300 metre altında iftar açarak madenciliğin zorluklarına dikkat çekti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde maden ocağına inerek, iftar programında madende çalışan memur ve işçilerle birlikte iftar yaptı. Maden çalışanlarının çalışma şartları hakkında değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Tonbul, “TTK’ya bağlı Bartın, Amasra Müessese Müdürlüğü’ndeki çalışan memur ve işçi arkadaşlarımızla tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz maden ocağında iftar programımızla; kapalı ocak yeraltı madenciliğinin ne kadar zor şartlar altında icra edildiğini gerek kamuoyuna gerekse de devlet büyüklerine bir kez daha göstermeyi ve dikkatlerini bu alana çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

Haber: Recep Gören 

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