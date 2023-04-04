Zagreb ve Köln’de de iftar coşkusu

Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan’daki Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi din insanlarını, büyükelçilik rezidansındaki iftar yemeğinde ağırladı.

İftar programına, Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Aziz Hasanovic ve İslam Birliği Meclisi üyeleri, Caritas Hırvatistan Direktörü Tomislav Glavnik, Kuzey Makedonya Kilisesi Başpiskoposu Kirko Velinski, Zagreb Şehri Yahudi Toplumu Başkanı Ognjen Kraus ve Hahamı Luciano Moshe Prelevic ve diğer konuklar katıldı. Almanya’nın Köln kentinde Türkler ve Almanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi’ndeki iftar programında bir araya geldi. DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi’ndeki iftara sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin yanı sıra diğer dinlerin temsilcileri, iş, sanat, siyaset ve bilim dünyasından davetliler katıldı. AA

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