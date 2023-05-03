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3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

14 Mayıs’ın sahipleri

Raşit YÜCEL
03 Mayıs 2023, Çarşamba
1950 seçimleri, ülkemiz açısından çok önemli bir mihenk taşı idi. Bu seçim, öncesinde birçok atraksiyona sahne olmuştu.

Asrın başında, müstebit bir anlayışa zemin hazırlayan üç dehşetli şahıstan biri, mareşal Fevzi Çakmak idi…

Demokrat anlayışı bölmek için kurulan Millet Partisi’nin temsilî genel başkanı Fevzi Çakmak’ın 1950 seçimlerinin öncesi vefatı ile, kader-i ilâhî Demokratların önünü açmış, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti ezici bir üstünlük ile tek başına iktidar olmuştu.

Şimdi, bunun değişik bir versiyonunu yaşıyoruz. Ülkeyi yirmi yıl idare eden AKP iktidarı, ‘tek adam’ anlayışı ile haksızlıklara imza atarken, Millet İttifakı, mevcut iktidarın baskıcı idaresine son vermek için çalışıyor.

Bazı “fevkalâde safderun” iktidar müntesipleri, mevcut iktidarı ayakta tutmak için, maddi ve manevi gayret içindedirler. 1950’nin 14 Mayıs’ını sahiplenen iktidarı ve onun ortaklarını, 14 Mayıs 2023 seçimiyle, tarih, nakzedecektir inşallah...

Bu anlamda, Yeni Asya’nın isabetliliğini umum kamuoyu görecektir inşallah. 14 Mayıs 1950 seçimleri, milletin yeni bir hayata başlaması demekti. Mevcut, günümüzün 14 Mayıs seçimleri de ‘tek adam’ anlayışının son bulması manasını taşımaktadır.

Şimdiki istibdada omuz ve destek verme meselesinde, Fevzi Çakmak anlayışının sahibi olan insanların sahnede olduğunu görüyoruz. Bu mevcut duruma karşı olanlar, maddi ve manevi seçim vaatlerinin ötesinde, hürriyetperver bir idarenin, meşru ve istişareye dayalı bir anlayışın hakim olmasına çalışmaktadır.

Bunu anlayan mevcut iktidar, çeşitli tedbirler almakta ve kendi anlayışının devamı için her yolu denemektedir. Demokrat düşüncenin hayata hakim olması, toplumun her kesimini rahatlatacaktır.

14 Mayıs 1950 seçimlerinin bedeli, o davaya hayatını koyan hamiyetli insanlar tarafından ödenmiştir. Mevcut iktidar ise, statükoyu muhafaza için gayret göstermektedir. Millet uyanmış. Bu temelsiz partinin kaybedeceğini ömrü olanlar görecektir...

14 Mayıs 2023 seçimlerinin milletimiz için hayırlara vesile olmasını temennid ederiz.

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