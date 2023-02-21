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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

21 Şubat bir başlangıç değildi

Raşit YÜCEL
21 Şubat 2023, Salı
“Matbuat alemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.” Diyen Üstadımızın, böyle bir hayırlı hizmet, aşk derecesinde bir arzusu idi.

Risaleler, 1950’li yıllarda Ankara’da yeni harfler ile basımına başlanmış. Bir elin parmakları kadar olan gençler ile Üstad’ın tashihinden geçerek, külliyat tamamlanmıştır.

Şimdi de hâlâ mükemmel ciltleri ile muhtelif yayınevleri tarafından basılmaya devam etmektedir... Bir noksan daha kalmıştı Nur talebelerin arzuları arasında…

Yazılan eserlerin sair insanlar tarafından anlaşılmasına veya yanlış anlaşılmasına karşı, haksız tenkitlere cevap mahiyetinde “lahana yaprağı kadar da olsa” bir neşriyatın bulunma zaruretini karşılama teşebbüsü, merhum Zübeyir Gündüzalp ve Mehmet Kutlular tarafından 21 Şubat 1970’de “Boğaz Köprüsünün temeli atıldı” manşeti ile Yeni Asya, yayın hayatına başlıyordu...

Yeni Asya o günden sonra engellere rağmen yayınını devam ettirebildi. Bu kararlılık inşallah Yeni Asya’nın kıyamete kadar devam edeceğini gösteriyordu…

Yeni Asya’nın başına çok badireler geldi. İhtilâl döneminde dahi resmi ilanına dokunulmayan Yeni Asya’nın, şimdiki iktidar tarafından resmi ilanı kesilmiş oldu…

Yeni Asya’yı bir şahıs hareketi olarak kabul eden insanlar, onun başındakileri bertaraf etmekle meselenin hallolacağını zannettiler. Hâlbuki bu hareket bir şahıs hareketi değildir. Bunu bilemediler.

Hem de onca maddi ve manevi imkandan noksan olunmasına rağmen Yeni Asya okuyucularının desteğiyle yoluna devam ediyor.

Nurcuları ve nurun hakikatlerini gazete eliyle bilmeye, anlamaya çalıştı insanlar...

Yine bu yayınlarla müşterek hareket etme imkânı buldu Nur talebeleri…

İşte, bugün Yeni Asya bu niyet için yayın yapmaktadır. Yolun açık olsun matbuat aleminin yıldızı gazetem…

Üstadımın sesi ve sözü oldun. İnşallah hep böyle devam et.

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