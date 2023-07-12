Ah, Durhasan kardeşim...

Anadolu, öyle insanları bağrında sakladı ve topraklarında misafir etti ki...

Konya, bazı ülkelerin topraklarından daha büyük yapısı ile Nurların intişarına meskenlik yaptı. Üstadın hayatta olduğu zamanda, Nurların ilk basımında büyük katkıları bulunan Fevzi Halıcı ağabeyi, Üstadın kardeşi Abdülmecid Efendi ve yeğenlerini misafir eden Konya…

İki bine yakın ders ve konferansları ile şevk, gayret sahibi Halil Uslu’yu bağrına basan Konya…. Nurların hayranı eğitimci Mustafa Özsoy… Konya’nın merkezine “Bediüzzaman Külliyesi”ni yapan bahtiyar Konyalı Nur talebeleri… Zamanın müceddidi Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri…

Ve, en nihayetinde Ereğli’de Cuma namazından sonra kabre konulup ebedi âleme uğurlananan Durhasan Çaylak kardeşim… Bedeninin büyüklüğü gibi, gönlü de büyük olan Hasan kardeşim…

Simasından tebessümü eksik olmayan bahtiyar insan… Merhum Mustafa Özsoy abi, gördüğünde ona takılırdı. “Vay Hasan’ım! Sana Ereğlililer iyi bakıyorlar” diye taltif ederdi. Yıllarca hizmetin içinde hiç eğilmeden, bükülmeden hayatını devam ettirdi. Bu ülkenin nasıl ayakta kaldığını, Nurları fedakârca yaşayan ehli iman ve bahtiyar Nur talebelerinden anlıyoruz.

Ve Üstadın; hiçbir kuvvet, Risale-i Nurları Anadolu’nun sinesinden çıkaramaz sözlerinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. İşte, Anadolu’yu “Anadolu” yapan ehli iman ve Nur talebelerinin vakti ve seyr ü seferi kıyamete kadar devam edecektir inşallah.

Mevlana hazretleri, Kur’ân’ın yedi nurundan bir nurunu tefsir etmişti. Üstadımız ise, Kur’ân’ın yedi nurunun yedisini de asrın idrakine sundu.

Başta çocuklarına, yenge hanıma, Ereğli Nur müştaklarına, Konya Nur talebelerine taziyetlerimi iletiyorum.

Yapraklar yalnızca sonbaharda dökülmez. Yaz aylarında da dökülen insanî yapraklar, gözlerden değil gönülden yaşlar akıtır. Mekânın Cennet olsun aziz kahraman Hasan kardeşim...

