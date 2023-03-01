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1 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ahmet Selçuk’a rahmet olsun

Raşit YÜCEL
01 Mart 2023, Çarşamba
Karadeniz, nice Nur fedaisini yetiştirdi. Üstad hayatta iken de kahramanca hizmet yapan nice bahadırları tanımış ve bizzat mülaki olmuşuzdur...

Trabzon ilimiz, bu meyanda müstesna bir yere sahiptir. Özellikle, Selçuk ailesi çok müstesna bir yere sahiptir. Başta mkerhum Müslüm Selçuk ağabey…

Bir kamyon “Kastamonu Lahikası”nı basarak bizlere ulaştırmaya vesile olmuştur. Matbaa işi ile iştigal eden Müslüm ağabeyin vefatından sonra da, Ramiz ağabey nöbeti devralmıştı. Yeni Asya’nın yönetim kurulunda beraber hizmet ettiğimiz Ramiz ağabey, daha sonra felç hastalığı vesilesi ile ebedî aleme intikal etti. Mekânı cennet olsun...

Karadeniz’in bir tarafında da, İnebolu’da Çelebi ailesi de kahramanca Nurlara hizmet etmişti…

Müslüm ve Ramiz ağabeyden sonra hizmetlere sahip çıkan Selçuk ailesi, bütün fertleriyle Nurlara hizmete devam ediyor. Nurlara hizmet etmek her insana nasip olmaz. İşte, Selçuk ailesine nasip olmuş. Ahmet Selçuk kardeş, amcası Müslüm ağabeyden ve babası Ramiz ağabeyin ardından hizmetlere sahip çıkmıştı.

Ahmet kardeşin genç denecek yaşta, ebedî aleme yolcu olması... Vefatını duyduğumda hüznümü, yürek yaramı ve hicran hissimi tarif edemem... Mekanın cennet olsun aziz kardeşim. O da, babası ve amcası gibi, kahraman ve fedakâr bir ruh taşıyordu. Trabzon’a her gittiğimde beraber olur, çok güzel muhabbetlerde bulunurduk.

Binalarının giriş katı yıllarca ders mekânı olmuştu. Böyle müstesna Nur fedaileri her zaman bulunmaz. Hizmetin her şeyine bahadırca sahip çıkmak, herkese nasip olacak bir şey değil.

Ah, Ahmet kardeşim! İnşallah, ebedî alemde beraber oluruz. Amcan ve baban ile, Nur talebeleri ile beraber olursun… O karanlık günlerde, amcan ve baban çok fedakârca hizmetlerde bulundular…

Bu ruh çok müstesna bir ruhtur. Bunu eski ve yeni Nur talebeleri bilirler...

Bütün Trabzonlu kardeşlerime taziyelerimi iletiyorum. Özellikle, Selçuk ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun kardeşim...

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