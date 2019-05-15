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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Anne...

15 Mayıs 2019, Çarşamba
Onun adı tek kelime.

Yalnız, onun ile dünyaya geldik. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Halen de hatırlamıyoruz. O bizi sevdi, bağrına bastı. Biz ancak, biraz büyüyünce onu tanıdık. Yaramazlıklarımızda, tatlı tokadını yediğimiz zaman bile sinesine attık kendimizi.

Cenab-ı Hak engin bir şefkat vermişti onlara. Bir gün, iki cihan serveri ashabı ile bir arada iken bir anneyi gördüler. Heyecan ve endişe içinde bir şey aradığı fark ediliyordu.

Sonra aradığını bulmuştu. Aradığı kendi çocuğu idi. Ona sarıldı bağrına bastı.

O zaman iki cihanın serveri Peygamberimiz şöyle dedi: “İşte bu annenin şefkati, Cenab-ı Hakk’ın şefkatinin sadece küçük bir pırıltısıdır.”

Bütün anneler böyledir. Üstad Bediüzzaman, annesinden gördüğü şefkat ve sevgiyi anlatır muhtelif eserlerinde. Onu abdestsiz emzirmediği bilinir. Onun midesine haram lokma girmemesi için çırpınmış. “İlk hakikat dersini annesinden aldığını” ifade eder.

“Eğer bir çocuk, küçüklüğünde terbiye-i İslâmiye almazsa büyüdüğünde adeta bir ecnebinin İslâmiyeti tanıması gibi zor oluyor” ifadesi ile annelerin büyük bir sorumluluğu olduğunu ifade eder.

Bazı anneler bu şefkati yerinde kullanmazlar. 

Halbuki bu terbiye çocuğuna verdiği gıdadan daha önemlidir. Onlar “şefkat kahramanlarıdır” aslında. Ama, önce anne bunları bilmelidir.

Son yıllarda kadın cinayetleri gündemin ön sıralarında yerini aldı. Bu korkunç hadisenin temelinde yine “terbiye-i İslâmiyenin noksanlığı” vardır. Çünkü, her anne önceden çocuktu. Bugün anneler sosyal hayatın bir parçası oldu. Çalışanların üçte biri annelerden oluşuyor.

Çocuklar ise; ya çocuk kreşlerinde veya bakıcılarda. Anne, önce evinde olmalı. Yuvasına bir Cennet güzelliğinde huzur vermeli. Evet, annelerin vazife yapacağı alanlar elbette vardır. Fakat, o her şeye rağmen annedir. Mimsiz medeniyet maalesef onları bir meta haline getiriyor.

Çare bellidir. Anneyi nerede yitirdi isek, orada aramalıyız. Onları sadece yılda bir gün anmak yetmez. Onlar bizim kalbimizde, en mutena yerde her zaman vardır. O, ailenin direğidir adeta. O teyzemizdir, o ninemizdir, hayatta yoldaşımızdır.

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