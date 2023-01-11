Asgari ücretten asgari hayata

Asgari ücret ile hayatını devam ettiren insanlarımızın büyük sıkıntılar çektiği biliniyor…

Son açıklanan rakamın, birkaç ay sonra değerini yitireceği şimdiden belli gibi…

Yapılacak köklü değişiklik ile, bu asgari ücretin her ay enflasyon nispetinde değiştirilmesi yönünde kanun çıkmalıdır. Yani; enflasyon ne kadar arttı ise, maaşlar o nisbette artmalıdır...

Son yıllarda devletin kurumlarının açıkladığı enflasyon rakamları inandırıcılığını kaybetmiş durumdadır. Bu beyanlar ile milletin yanılttığı belli olmuş durumdadır.

Yıllar önce; emekli olan insanlarımız asgari ücretten fazla maaş alırlarken, şimdi asgari ücretin çok altında bir maaşla hayatlarını devam ettirmek mecburiyetinde kalmışlardır…

Hayat şartlarının gittikçe ağırlaştığı görülmekte, hızını hiç kesmeyen hayat pahalılığı insanları çileden çıkarmaktadır. Bu bakımdan, asgari ücretin asgari hayat şartlarına uygun olması gerekiyor.

Milyonlarca emekli bu hayatlarını, ne yazık ki mali sıkıntılar ile geçirmektedir. Bu durumun en kesin neticesini ancak sandıkta alacağını bilen emekliler, seçimleri dört gözle beklemektedirler.

Son olarak; EYT meselesindeki düzenlemeler muhalefetin zorlamasına rağmen henüz kanunlaşmamış olsa da milyonlar rahatlamıştır.

Emeklilerin durumlarının daha da düzeltilmesi idareden beklenmektedir. Vergilere yüzde 120’den fazla zam yapan hükümetin; adeta millet ile alay eder gibi, emeklilere düşük yüzdelerle zam vermesi büyük bir infiale sebep olmuştur.

Bu politikaların neticesi sandıkta görülecektir... Merhum eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, “Tencerenin yıkmadığı hükümet yoktur” anlamındaki sözünü, bu hükümetin bilmesi lazımdır...

İnsanların insanca yaşamalarının yolu, ne merde ne namerde muhtaç olacak maddi imkanlara sahip olmalarından geçer.

Maddi hayatta zorluk çekenlerin, manevi hayatlarına da zarar görme ihtimali vardır. Mevcut idare, ancak seçim sabahında uyanacak sanırım... Ama iş işten geçmiş olacak.

