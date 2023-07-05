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5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ayaş yolları…

Raşit YÜCEL
05 Temmuz 2023, Çarşamba
Yollar, insanları istediği istikamete götürür.

Yolların hiçbir kabahati yoktur.

Yola gidenlere, sizler bir bakın!

Nereye gidiyorlar?

Kime gidiyorlar?

Ne arıyorlar?

Neyi soruyorlar?

Bizler, Ayaş yollarındayız.

Kâinatı okumaya, Nurları okumaya, dostlar ile kucaklaşmaya…

“Bizler, öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneş gibi parlak, cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir” demişti Said Nursi. 

Kendi dünyasında bunu bulamayanlara, Nurları anlayarak ve kabul ederek  okumalarını tavsiye ederiz.

Şimdi, okuma zamanı…

İşte, Ayaş yolları bizi Ayaş’ın Oltan köyünün şirin topraklarına götürdü.

Hem kâinat kitabı okuduk, hem de kardeşlerimiz ile mülaki olduk.

“Sizler, nesebi kardeşten daha ziyade birbirinize yakınsınız" demişti Bediüzzaman hazretleri.

Ankara'dan teşrif eden Nur talebeleri, çevre il ve ilçelerden gelenler hep orada idi.

Şahsi okuma saadetleri, tanışmalar, seminerler, sohbetler bizi bildiğimiz âlemden, manevi âlemlere götürüyordu.

Abdülkadir Özkan Vakfına ait olan bu altmış dönümlük arazi üzerindeki yerleşim yeri içinde bulunan dört katlı bina, yüzlerce Nur müştakının buluşma yeri…

Ankara’nın kara hâletinden bıkan insanlar ve ülkenin dört bir yanından teşrif edenler, burada nefes alıyor.

Bizler ise "yetişkinler” olarak beraberdik.

"Yaşları ayrı, başları ayrı, işleri ayrı…

Bu ayrılıkta bir gayrılık yok.

Hepsi, bir şeye inanmış.

Âlemin Yaratanına…

Onun ulu Peygamberine."

Bizler, okumak ile mes’ut ve bahtiyar oluyoruz.

Sizleri de bu satırlara davet ediyoruz.

Emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.

Devamını bekliyoruz inşallah…

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