“Bana bir örtü verin”

Yüreklerimizi yakan son depremde olağan üstü hadiseler yaşanıyor. Binlerce insanımız ebedî aleme gitti. Yüz bini aşkın vatandaşımız ise yaralandı.

Bu sayılar gittikçe artıyor. On ilimizde yıkıma yol açan, diğer illerimizde de hissedilen bu deprem, bize hayatın ne kadar kısa olduğunu gösterdi.

Depremzedelerin acılarını paylaşan insanımız, hicranlarını ve gözyaşları ile acılarını paylaştı. Yaşananları izlerken göz yaşımızı tutamadık. Küçük yavrularımızın ve yetişkin insanlarımızın yıkıntıdan çıkarıldıklarına şahit olduk.

Özellikle bir bacımızın göçükten çıkarılırken söylediği sözler, insanımızın dinî hassasiyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Enkazdan çıkmadan görevlilere, “Başım açık bir örtü verin” sözüne bakınca, duygulanmamak mümkün değil.

İşte hayatın, ebedî alem ve kabir kapısı ile ne kadar yakın olduğunu hatırımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bu deprem, yalnız ülkemizde kalmayıp Suriye’de de tesirini gösterdi…

Vefat eden iman ehli inşallah manevi şehit hükmünde olurlar. Tahrip olan iş yerleri inşallah sadaka hükmüne geçti. Bu hadise vesilesi ile, dünyanın farklı ülkelerinden gelen insani ve mali yardımlar, insanlığın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Bediüzzaman Hazretleri, “Aklı başında olan insan, ne dünya umûrundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor” derken, hayatımızın mihenk noktasını bize hatırlatıyor...

Ölümün, bize ne kadar yakın olduğunu bir daha derinden hissettik...

“Kıldığınız namazlarınızı son namazmış gibi kılınız” hadisi- şerifinden anladığımıza göre, nasıl olsa bir gün son rekat namazımızı kılarak ebedî aleme uğurlanacağız.

Bu felaket ile şunu da anladık ki, yöneticiler hâlâ depreme hazırlıklı değillerdir…

Basını zabt u rabt altına almak ve öfkeli konuşmalar ile işler yoluna girmiyor.

Bu vesile ile, vefat eden insanlarımıza Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah, daha büyük felaketlerden bizleri korusun…

