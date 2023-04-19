Bayram o bayram ola

Mübarek Ramazan ayının son günlerine geldik... Deprem, siyaset ve hamaset meseleleri arasında, Ramazan’ın feyzinden ve bereketinden istifade etmeye çalıştık.

Günler günleri kovaladı. Mübarek günlerin getirdiği atmosfer, tüm İslam dünyasına yayıldı, hatta gayrimüslimlerin nazarları da, ehl-i imanın üzerine çevrildi. Müslümanların bu hallerine, bazı selim kalpli insanlar ilgi duymaya başladı. Hatta bazıları, İslamiyeti kabul etmeye ve hayatına çekidüzen vermeye başladı.

Dünya genelinde Müslümanların sayısı iki milyarı aştı. Yaşanan onca olumsuz hadiseye rağmen, hidayete erenlerin sayısı gittikçe artıyor. Çünkü, insanlığı maddi ve manevi saadete eriştirecek, İslamiyetten başka bir din yoktur. Bu vesile ile, Almanya’nın ve Amerika’nın bazı eyaletlerinde, ezanın beş vakit okunmasına izin verdiler... Bediüzzaman Hazretleri’nin, istikbale ait müjdelerinin emareleri görülmeğe başladı...

“İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’ân’ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika’nın din-i hakkı arayan ehemmiyetli cem’iyeti” hak ve hakikatleri arayıp bulacaklarını ve ona bütün ruh-u canları ile sarılacaklarını haber vermişti...

Zaman, bir hatt-ı müstakim üzerine hareket etmiyor. Ehli imanın intibahı ve ittifakı, birçok olumsuzluğu yerle bir edecektir. O zaman, “Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkilâbı içinde en yüksek gür seda İslam’ın sedası olacaktır” müjdesine insanlık müşerref olacak. Yaşanmış ve yaşanmakta olan emareler bunu açıkça göstermektedir…

İşte, bayram o zaman bayram olacaktır. Yeter ki, ehl-i iman; haliyle, ahvaliyle fiiliyatı ile buna mâsadak olsun. Çünkü, bazı müjdeler, fiilî ve halî olarak vücuda gelir. Dünya genelinde ehl-i imanın acılarına ve elemlerine çare olacak hareketler, bize birtakım sorumluluklarımızı hatırlatmaktadır. İttihad ve muavenet bunun için gerekli…

İnsanın, nasıl ki bir organı arızalansa diğer organları bu acıdan rahatsız olurlar, aynen bunun gibi, dünyanın herhangi bir yerinde ehl-i iman bir insan, birtakım acılara muhatap oldu ise, İslam devletleri gereken müdahaleleri yapmak durumundadırlar.

Bayram, bize ve ülkemize ve alem-i İslam’a, sürur duyduğumuz bayramı getirsin inşallah. Aklıselimin hâkim olduğu bir anlayış ile, Ramazan dışındaki aylarımızı ve günlerimizi de Ramazan gibi iyi atmosferde yaşamayı bize nasip etsin Rabbimiz... Bayramınız şimdiden mübarek olsun...

