Bayram sonrası

Son nefesimizi verinceye kadar, hayatımızda yaşadıklarımızın bize yüklediği hallerimiz devam edecektir. Ramazan ve seçim arasında hareketli ve hamasetli günler yaşadık.

Ve, sonunda seçimler ile baş başa kaldık... Ülkemiz, sonunda iki tercih ile karşı karşıya kaldı…

Aslında yüze yakın parti olduğu halde, dört temel siyasi anlayış parti kimlikleriyle devam ediyor denilebilir.

Bediüzzaman Hazretleri, dindar bir anlayışın parti haline gelmesinin memlekete zarar vereceğini haber vermişti. Böyle bir anlayışın kesinlikle siyasette olmaması gerektiğini dile getirdikten sonra, bu görüşün ne kadar haklı ve isabetli olduğunu gördük...

Bu anlayışın, herkes için ne kadar zararlı günler yaşattığını, yaşayarak gördük ve hâlâ görüyoruz...

Yüzde altmış-yetmişin tam mütedeyyin olmadığı bir şartta ‘din adına siyaset’in zarar vereceği Risale-i Nur’da anlatılmıştır. Yaşanan hadiseler bu tespitin ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir...

Çok partili hayatta, dört farklı siyasi anlayışın tezahürlerini görüyoruz…

Demokratları mağlup etme planları her ne kadar su yüzüne çıksa da, bu, Demokratları millet nezdinde unutturmayacaktır. Tarih, seyrini devam ettirecek, kader, mührünü bir gün vuracaktır...

Günlük siyasi hareketler ile uzun dönem için kesin hüküm verenlerin ne kadar yanlış yaptıklarını zaman gösterecektir.

Artık, ülkemizde siyaset mühendislerinin, ülkenin beklentilerini nazara almadan yapılanların ne kadar tersine döneceğini bilmeleri gerekiyor…

Bu hormonlu anlayışlar, milletten kopuk yorumlar; bir bir hükmünü kaybedecektir…

Milletin dini-imanı ile oynamanın millete ne kadar zarar verdiğini siyaset mühendislerinin bilmeleri gerekir...

1950 seçimleri iyi tahlil edilmek durumundadır.

Halk Partisi’nden kopan dört hamiyetli insan 1950’de “Yeter, söz milletindir” dedi ve bu sayede değişim gerçekleşti... Milletin makus talihi, ondan sonra gülmeye başladı…

İnşallah müjdeler gerçekleşir ve her şeyin daha iyisine kavuşuruz...

Yeter ki buna layık olmak için gayret içinde olalım...