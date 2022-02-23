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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bir hasretin tahakkuku

23 Şubat 2022, Çarşamba
Yeni Asya’ya kavuşmak, mühim bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştı. Şartlar oldukça çetin ve imkânlar o derece sınırlıydı. İşin önemli tarafı, iç bünyede gazeteye ihtiyaç olmadığını düşünenler vardı…

Fakat, bu işin lüzumuna inanan, Üstad’ın “Kâinata değişmem” dediği merhum Zübeyir Gündüzalp vardı. ‘İttihad’ ile başlayan bu serüven, daha sonra Yeni Asya ile devam etti. Bu idealin sevk ve idaresine merhum Mehmet Kutlular nezaret etmişti.

Yeni Asya her zorluğa karşı yayın hayatını devam ettirdi.

Siyasî ve içtimaî konularda farklı yorumlarda bulunan niceleri, bu serüvenin mahiyetini anlayamadılar. Yeni Asya buna rağmen nice zorluklara, okuyucuları ve sevenleri ile göğüs gerdi. Bu kervan, istikamet ile hayatını devam ettiriyor.

Yeni Asya’nın temel fikrî kaynakları o denli sağlam ki, hadiseler ve sosyal hayat hakkındaki tavrı, zaman ilerledikçe daha iyi anlaşılıyordu.

Yeni Asya, yalnız ülkemizdeki insanları değil; bütün insanların beklediği hakikatleri âleme ilân ediyor. O açıdan oldukça ehemmiyetlidir.

Bediüzzaman Hazretleri, matbuat lisanı ile konuşmak ve ders vermek ihtiyacını, zarurî bir ihtiyaç olarak hissetmiş, o günün muhtelif gazetelerinde makaleler neşretmişti.

Yeni Asya, her dönemde iktidarları ikaz eden yayınlar yapıyor. Risale-i Nur’daki hakikatleri cesurca dile getirmektedir. Neşriyata başlamasından bu zamana kadar sayısız kalemlere kapısını açan örnek bir gazetedir Yeni Asya.

Yeni Asya, bunun ile kalmamış; kitapla, dergiyle, broşürle ve salon toplantılarıyla, sesli ve görüntülü neşriyatını da devam ettirmiştir.

Aboneleri ve takipçileri elli yılı aşkın bir zamanda gazetelerini yalnız bırakmamışlardır.

Yolun açık olsun gazetem, inşallah.

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