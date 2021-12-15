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15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bir yangının adı

15 Aralık 2021, Çarşamba
Sosyal hayatta hep inişler ve çıkışlar vardır. İnsanların maddî ve manevî yıkımlara uğramaktan kurtulamamaları da buna dahildir. İşte, son içtimaî dengesizliklerdeki birçok açmazımızı esefle seyretmekteyiz.

“Beşer zulmeder, kader adalet eder” denilmiştir. Yani; insan zulme vasıta olur, ama kader, bilmediğimiz şeylerden dolayı o zulmün cezası olarak adalet-i İlâhiyenin tahakkukuna vesile olur.

Vaktiyle bir şehirde o ilin valisi halka zulmediyor ve insanları çileden çıkaran icraatlar yapıyormuş. Tabiî bu haller halkın rikkatine dokunuyormuş. Halk, bu validen kurtulmanın çarelerini araştırmaya başlamış.

Şehrin ileri gelenleri bir heyet halinde padişahın huzuruna çıkar ve padişaha: “Sultanım, başımızdaki validen bizar olduk, onun zulmü ve haksızlıkları sayılmayacak kadar çoğaldı. Bize başka âdil ve insaflı bir vali tayin etmenizi istirham ediyoruz.” derler.

Padişah onları sükûnet ve ciddiyet ile dinledikten sonra, onlara şu cevabı vermiş: “Sizleri anladım, şimdi siz şehrinize dönün, ben size haber gönderirim.”

Padişah, görevli bir heyeti o şehre gönderir, o heyet bir ay müddetince o şehirde ciddî araştırmalarda bulunur, sultanın huzuruna çıkar ve şu neticeyi iletir: “Sultanım; halk çeşitli günahlara müptelâ olmuş, helâller ve haramlara riayeti unutmuşlar. Zekâtlar ihmal edilmiş, faiz ve haksızlıklar ayyuka çıkmış, vali ise bu haksızlıklara ortak olup zulme ve haksızlıklara devam ediyor.”

Bu hali dinleyen sultan, halktan gelmiş olan heyeti tekrar huzuruna çağırmış ve şu kararını onlara iletmiş: “Valinin görevine devam etmesi gerekiyor; insanlarınız kötü alışkanlıklarını, haram yemeyi ve haksız davranışlarını bırakmadıkça valiniz düzelmez.”

İşte yaşadığımız bu maddî yangında elbette ekseriyetin hatalarının da nazara alınması gerekiyor.

Devletin aşırı borçlandığı, halkın yüzde sekseninin faiz belâsı ile borçlandığı, iktisadî hayatın tarumar edildiği bir ortamda elbette böyle bir yangın ile karşılaşmamız bir tesadüf olamaz.

“Neye lâyıksanız öyle idare edilirsiniz.” ikazını da hatırlamak gerekir…

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