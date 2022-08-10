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10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Buluşma zamanı

10 Ağustos 2022, Çarşamba
Dostsuz zamanların en güzel buluşmalarını ve en önemli meşgalelerini, en civanmert Nur talebeleri ile muhabbetlerini ve dostluklarını pekiştirmek olarak kabul ettiler onlar...

İşte size Yeni Asya’nın fedakâr ve vefadar topluluğu… Ülkemizin dört bir yanında nice buluşmalar yapılıyor... Gençlerin okuma programları ise bu birlikteliğin en güzellerindendir.

İşte, geçtiğimiz Pazar günü bunun bir numunesini Kargı ilçemizde yaşadık...

Çorum’da başlayan hazırlıklar, Kargı’da semeresini veriyordu... Bunun hazırlıkları günler, hatta haftalar öncesinden başlamıştı…

Karşılığında hiçbir maddi beklentinin olmadığı, düzenli olarak gerçekleştirilen bu meşgaleye verilen elli yıllık emek, hiç usanca ve bitkinliğe neden olmuyor...

Sizler, gençlerin ve civanmert Nur Talebelerinin hallerini seyretseniz gözleriniz yaşarır inanın...

Bu davet gazetemizde ilan edildikten sonra çevre illerdeki ve ilçelerdeki Nur talebeleri, yol masraflarının ağırlığına aldırmadan, kilometrelerce uzaklardan bu birkaç saatlik buluşmaya koşarak geldiler.

Hepsinin simasında tebessümler ve muhabbet halleri tezahür ediyordu...

Avustralya’dan, Almanya’dan, Samsun’dan, Amasya’dan, Tokat’tan, Kastamonu’dan, Çankırı’dan, Ankara’dan, Kırıkkale’den, Yozgat’tan, Çorum ve ilçelerinden bu buluşmaya severek katılan Nur Talebeleri.

Yaşlar, başlar, makam-mevkiler ne olursa olsun; buluşmaya bunların hiçbiri mani değil...

Nur talebelerinin, bu buluşmaları daima yaptıklarını ve yapacaklarını biliyoruz.

Çünkü, o dersleri sadece insanların değil, zîşuur mahlûkatının da dinleyip istifade ettiklerini biliyoruz…

İşte; bir Kargı buluşması, bu duygu içinde geçti... Emekleri geçen Kargılı Nur talebelerine, özellikle Seracettin kardeşimize çok teşekkürler ediyoruz.

Sözünü ettiğim duyguları, bu makalenin tamamı ile dile getirdiğime inanmıyorum, bunu ancak yaşayanlar bilirler ve anlarlar...

Herkese binler teşekkürler ve tebrikler…

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