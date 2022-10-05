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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Camiler ve hatipler

05 Ekim 2022, Çarşamba
Müminler, namaz ile emredildikleri zaman namaz kılacak mescidler ve camilere ihtiyaç duyuldu.

İlk mescid, Efendimiz (asm) tarafından Medine’ye yakın Kuba’da inşa edildi… O zaman, müminlerin kıblesi Mescid-i Aksa’ya doğru namazlar eda edilirdi; bir vakit namazında kıblenin Mekke’deki Beytullah’a doğru olacağının vahyedilmesi, iki cihan serverini ve müminleri çok sevindirdi.

Müslümanların Medine’ye hicretlerinden sonra ilk vazifeleri; Mescid-i Nebevî’yi inşa etmek oldu. O günlerde inşa edilen mescid inşallah kıyamete kadar kaim olur.

İlk mescidden sonra; camiler ve mescidler asırlar boyunca dünyanın dört bir yanını sardı... Bazen devlet eliyle, bazen cemaatle veya ferdî olarak yapılan bu ibadet mekânlarında ezanlar okunuyor ve namazlar huşu içinde kılınıyor…

Bu hal, dünyanın pek çok yerinde fasıla vermeden devam ediyor…

Ezan okuyan müezzinlerin, namaz kıldıran imamların, vaaz eden ilim adamlarının, beş vakitte bu mekânlarda dergâh-ı İlâhiye’ye niyazları ulaşmaktadır...

Medreseler ise camiye cemaat yetiştirmek için çalışan mübarek mekânlar olarak vazifelerini ifa etti…

Cumhuriyetin ilk yıllarında kapatılan bazı camiler, medreseler yerine; Nur talebelerinin dershaneler açmak sureti ile camilere cemaat yetiştirmek için gayretleri tarihin kaydettiği önemli hadiselerdendir.

Hâlâ dünyanın muhtelif mekânlarında dershane-i nuriyeler açılmaya devam etmektedir.

Mekke bir mihrab ve Medine bir minber oldu... Yeryüzünden sesli ve sessiz olarak yapılan niyazlar ve dualar İlâhî derğaha ulaşıyor…

Ehl-i imanın bu mekânlarla alâkalı maddi ve manevi gayretleri, onlara kıyamete kadar büyümeye devam edecek olan bir sevap hazinesi kazandırdı.

Bu hizmetlerin idamesi için, cami ve mescidlerdeki yüz bini aşkın görevli ülkemizin manevi dinamikleridir. Onlara da hizmetlerinde kolaylıklar diliyoruz. 

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