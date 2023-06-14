Endülüs devleti hicranı

Günümüzde İspanya olarak bilinen topraklara, ilk defa Tarık Bin Ziyad komutasında 12 bin kişilik ordu girmiş, bu kahraman komutan okyanusun kenarına gelerek: “Ya Rab! Bu okyanusu önüme çıkarmasa idin, senin adını daha ilerilere götürecektim” demiş ve gayesini belirtmiştir.

Yaşanan taht kavgasından yararlanılarak kazanılan başarıyla, Abbasilerden Abdülmelik’in oğlu Abdurrahman tarafından “Endülüs Devleti” tarihteki yerini almış.

3. Abdurrahman dönemi Endülüs’ün en parlak dönemleridir. Bu dönemde gerek şehircilik açısından gerekse ilmî gelişmeler bakımından çok büyük atılımlar yapılmıştır. Kurtuba’da üniversiteler açılmış, çeşitli ülkelerden ilim adamları ve şehircilik ile ilgili mahir mimarlar getirtilerek günümüzde bile izleri görülen mükemmel şehirler imar edilmiştir. O dönemde kurulan tıp fakültesi, Avrupa illerine bile hizmet vermiştir. Bu parlak dönem, Sultan Hakem’in ölümünden sonra, kardeşleri tarafından taht kavgaları neticesinde yıkılmıştır.

Halkın bir kısmı vatan-ı aslîlerine dönmüş, bir kısmı bu ülkede kalmış, bir kısmı da şehit düşmüştür...

Şaşaalı dönemlerinde bu ülkenin sokaklarıyla ilgili, tarihçiler, avuç içi kadar çukuru olamayan yolların inşa edildiğini söyleyerek, bu efsane devletin yok oluşuna matem tutmuşlardır..

Bediüzzaman Hazretleri “ittihat imtizacı efkardır” derken, birlik ve beraberliğin özelliğini dile getirmişti.

Yavuz Sultan Selim’in, “İttihad etmezse millet, dağdar eder beni.” sözü, bütün fesatlardan beslenen benliğin yol açtığı büyük yıkımları hatıra getiriyor…

Osmanlı’nın ve sair İslam devletlerinin bu benliklerden kaynaklanan hicranlarını esef ile okumaktayız. Osmanlı sultanlarının da kardeşleri ile aralarındaki ihtilaflar, bu devleti sıkıntıya sokmuştur…

Bu, devletler arasında olduğu gibi, öz kardeşler arasında bile, meşrep ve fikir ayrılıklarından dolayı üzücü hadiseler yaşanmıştır ve yaşanmaya devam etmektedir… Endülüs İslam Devleti, tarihte sadece isim ve resimle, hafızalarda bıraktığı güzel hatıralar ile kalmıştır...